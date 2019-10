Unes 300 persones es concentren a Cercs contra la incineradora

Unes 300 persones es concentren aquest dijous a la tarda davant de l'Ajuntament de Cercs per fer sentir la seva veu en contra del projecte de reconvertir la vella central tèrmica de Cercs en una planta incineradora.



Amb una gran pancarta que llueix el lema "No a la incineradora", el grup de manifestants, alguns amb mascaretes contra la contaminació, han realitzat crits com ara "Què volem? Aire net!" o "Fora, fora, fora, la incineradora".



Aquesta és la primera primera acció pública de la Plataforma Antiincineradora de Cercs que agrupa a diferents entitats com el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà partits com ERC i la CUP a banda de particulars.



Els opositors a la planta han volgut expressar el seu malestar per aquesta iniciativa minuts abans que se celebrés una reunió informativa convocada pel consistori a l'ajuntament per explicar als veïns el projecte que aquest diari va avançar el dia 2 d'octubre.



La plataforma ha fet públic un comunicat aquesta tarda on exposa el seu arguments contra aquesta proposta, i Martina Marcet, portaveu de la CUP de l'Alt Berguedà, n'ha llegit una versió reduïda.





COMUNICAT OFICIAL DE LA PLATAFORMA ANTI INCINERADORA DE CERCS: pic.twitter.com/I16LGs1u81 — Plataforma Anti-Incineradora de Cercs (@PCercs) October 10, 2019

Després de la concentració, s'ha fet una sessió informativa a la qual han assistit unes 200 persones.