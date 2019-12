El Consell demanarà a la Diputació la cessió d'ús del xalet de Coll de Pal

El Consell Comarcal del Berguedà iniciarà els tràmits per a l'obtenció de l'ús de l'edifici del xalet de Coll de Pal amb l'objectiu de convertir-lo en un centre d'interpretació i formació de la natura. Aquesta és la proposta del grup de Bagà Endavant que ha aprovat el darrer ple del 2019 del Consell Comarcal del Berguedà celebrat aquest dimecres amb els vots favorables de tots els grups grups llevat de la CUP que s'ha abstingut.

El Xalet de Collet de Pal és propietat de la Diputació de Barcelona i està ubicat al terme municipal de Guardiola de Berguedà. Es tracta d'un edifici construït l'any 1972 concebut «com a residència d'hivern dels presidents de la Diputació» que ha tingut diferents usos: garatge de mobilitat hivernal, refugi de muntanya o casa de colònies, segons ha exposat el conseller de Bagà Endavant, Pep Llamas al ple. Fa anys que es troba en desús «i amenaçat de ser enderrocat per part de la Diputació de Barcelona». Bagà Endavant pensa que el fet que estigui ubicat a 1.900 metres d'alçada just a peu d ela carretera que mena a Coll de Pal i la seves dimensions «obren un potencial d'usos sostenibles que el configuren com un edifici estratègic de desenvolupament de l'alt Berguedà».

Per això proposen convertir-lo en un centre d'interpretació d'alta muntanya i en un espai per fer observació d'espècies animals i vegetals. El sue emplaçament facilitaria que fos el punt d'inici i final «d'una gran quantitat de rutes de muntanya tant d'hivern com d'estiu» i un lloc per aprendre diferents modalitats esportives com l'ús de raquetes, esquí de muntanya «i la realització de recorreguts de coneixement de la geologia, la flora i fauna» de la zona. El grup de Bagà Endavant també apunta que el Consell Comarcal podria establir conveni amb el parc natural del Cadí Moixeró per fer servir aquest edifici «com a centre de formació, recerca i intercanvi d'escolars amb altres comarques».

L'acord que s'ha aprovat preveu que el Consell faci la petició formal per a la cessió de l'ús de l'edifici a la Diputació «amb les condicions més òptimes que es considerin», iniciar la redacció d'un pla d'usos de l'edificació i els seus entorns i iniciar les converses amb la direcció del parc natural del Cadí Moixeró per fixar un conveni de col·laboració.

En el passat mandat el govern del Consell Comarcal del Berguedà va demanar a la Diputació de Barcelona, que li cedís l'ús del Xalet de Coll de Pal. A hores d'ara l'ens provincial està fent una valoració de l'estat de l'immoble segons ha explicat el conseller Abel Garcia al ple.