Berga viu el segon cap de setmana de la festa major dedicada a santa Eulàlia

Berga viu entre ahir i avui el segon cap de setmana de la festa major d'hivern, una celebració que li serveix per honorar la patrona, santa Eulàlia, i programar un cartell d'actes per unir en el calendari festiu la Fira del Joc i les celebracions del Nadal. En aquest sentit, la regidora de Festes de Berga, Roser Valverde, va argumentar ahir que des del consistori estan convençuts que els berguedans s'han fet seva la festa, a pesar que no tingui el seguiment massiu de la Patum. La festa va oferir ahir una matinal infantil a la plaça Sant Pere amb l'espectacle El circ Filixic, un concert de tarda amb la Banda i la Jove Banda, i una sessió de discjòqueis a la nit. Avui el cartell preveu un concert vermut a la una del migdia i píndoles de microteatre a la tarda.