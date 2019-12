Bagà i Sant Julià de Cerdanyola ho tenen tot a punt per cremar 750 faies

Bagà i Sant Julià de Cerdanyola ho tenen tot a punt per donar la benvinguda al solstici d'hivern la nit de Nadal amb la celebració de la Fia-faia, una festa tradicional que, gràcies al reconeixement atorgat per la Unesco el 2015, ha estat molt més coneguda per tothom. Cada any hi ha més persones foranes que la contemplen o bé fins i tot que s'animen a dur una faia, les torxes vegetals que es cremen en ambdues poblacions de l'alt Berguedà.

Aquest any s'estima que es cremaran unes 750 faies (unes 250 a Sant Julià, i la resta, a Bagà), una xifra que manté la tendència a l'alça que ha viscut en els darrers anys, segons ha explicat a Regió7 Josep Ureña, president de l'Associació de la Fia-faia de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola, que aplega els dos municipis on se celebra i el parc natural del Cadí-Moixeró,

La celebració arriba sense grans novetats. «És una festa que no t'hi has de trencar gaire el cap, la gent ja sap el que ha de fer», comenta Ureña. I assegura que la Fia-faia és viva. Enguany els fallaires que pugin al Siti, a Bagà, per baixar les torxes vegetals enceses, veuran la neteja que el parc natural del Cadí Moixeró ha fet en aquest indret. A més, s'ha condicionat un espai per fer-hi foc fet d'obra. En aquest lloc els fallaires encenen les faies per portar-les cap al poble, i abans hi fan un mos. El nou foc «quedarà fix», i quan no es faci servir s'hi posarà una planxa al damunt.

La sortida de fallaires de Bagà cap a la muntanya del Siti es farà a 2/4 de 6. I a les 6 tiraran un coet que es respondrà des de la Closa de Sant Julià de Cerdanyola, on llavors iniciaran la seva baixada. A Bagà baixaran a 2/4 de 7. I arribaran al nucli abans de les 7.