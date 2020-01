Les instal·lacions de la vella central tèrmica es van desmantellar de forma parcial l'any 2014

Els treballs de desmuntatge de les plaques de fibrociment i de l'antic edifici de la caldera de la vella tèrmica s'han executat en els darrers mesos. El projecte original presentat per Imfreemu SL preveia retirar elements en desús com la primera central tèrmica que s'hi va construir al principi del segle XX o elements com les cintes que transportaven el carbó, així com treure plaques de fibrociment, entre d'altres.

Tanmateix, al seu dia ja es va fer un desmantellament parcial de les velles instal·lacions per donar-la legalment de baixa com a central. Aquest va ser un procés autoritzat com és preceptiu pel ministeri d'Indústria i que es va completar el setembre del 2014. Els antics propietaris E.O.N. van buidar els tancs amb diferents àcids de la central (sulfúric, clorhídric) i van buidar d'oli els transformadors, entre d'altres. El pla preveia fer un desmantellament parcial per si en el futur s'hi fes alguna altra activitat industrial