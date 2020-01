Castellar de n'Hug ja acumula 8 centímetres de neu

La llevantada no ha provocat incidències al Berguedà. L'únic poble on neva amb ganes és a Castellar de n'Hug segons ha explicat a Regio7 l'alcalde Salvador Juncà. "Neva des de les 5 del mati" i ja hi ha uns 8 centímetres acumulats.

Amb tot la carretera d'accés al poble "està neta i es pot circular sense cadenes"ha indicat el batlle. El consistori ha activat els serveis municipals per anar netejant els carrers del nucli urbà. L'alcalde ha explicat que el temporal de neu i vent que els afecta "ve del Ripollès".

Per contra a l'altre municipi de la comarca també situat als 1400 metres Gósol, neva molt dèbilment i les volves no s'agafen pas al terra,segons fonts municipals.

La nit de dilluns,el Consell Comarcal del Berguedà va suspendre de forma preventiva 4 linies del transport escolar de Gósol,Saldes,Vallcebre,La Pobla de Lillet i Castellar de n'Huh que diàriament transporten 34 alumnes. Tanmateix les classes de l'institut l'Alt Berguedà s'estan fent amb normalitat.

La comarca continua patint amb diferent intensitat rafegues de vent . Per ara no s'han registrat incidències.