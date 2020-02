El Berguedà posa en marxa una app per reservar els taxis del transport a la demanda

El Consell Comarcal del Berguedà ha posta en marxa una aplicació per a telèfon mòbil perquè els usuaris dels servei del transport a la demanada puguin reservar-ho amb més comoditat.

Aquest mes de febrer l'aplicació estarà en fase de proves per als usuaris que fan servir les 5 línies que tenen arribada o sortida des de Berga. I el 2 de març ja s'estendrà a la totalitat de les 18 línies que ofereix l'ens comarcal. D'aquesta manera e spreveu potenciar un servei que el Consell va començar a prestar el 2009 que s'ha anat ampliant iq eu actualment ofereix 18 rutes a 25 municipis dels 31 de la comarca (que sumen 10.000 habitants) i que el 2019 van utilitzar 2.390 persones, la xifra més alta d'ençà de la seva creació.

El president del Consell Comarcal, Josep Lara, el conseller comarcal de transport i mobilitat, Abel Garcia, el director de Transports i Mobilitat, David Saldoni, i el president de l'Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU), Jordi Xena, han presentat aquest dilluns al Consell Comcarcal del Berguedà la nova aplicació mòbil per a reservar i gestionar els serveis de transport a la demanda (TAD) de la comarca, la TADCAT. Aquesta aplicació per als telèfons mòbils ha entrat avui en funcionament per a les 5 rutes del Berguedà Centre i el 2 de març vinent, es podran reservar també els serveis de les 13 rutes restants de la comarca.

Les línies en les que es farà la prova pilot són les del Berguedà centre: Capolat – Berga; Castell de l'Areny – Vilada – Berga; Espinalbet – Berga, Sant Jaume de Frontanyà – Borredà – Vilada – Berga, Montmajor – l'Espunyola – Avià – Berga .



El Transport a la Demanda permet optimitzar el trajecte a partir dels usuaris que demanen el servei. Els vehicles operen només quan hi ha demanda, de manera que s'eviten recorreguts i parades que no siguin necessàries i el trajecte és més ràpid.

A més de contractar el servei de l'aplicació mòbil TADCAT, continua disponible la via telefònica i Whatsapp convencional (683 38 82 85, dies laborables de 8 a 17h). L'usuari s'assegura la reserva demanant el servei abans de les 5 de la tarda del dia laborable anterior. Amb aquesta aplicació es poden fer totes les reserves, consultar l'horari exacte del viatge, veure les reserves realitzades, afegir les rutes preferides, anul·lar reserves i valorar el servei que s'ha utilitzat