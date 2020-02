Un home mor en un accident al Pedraforca en caure d'una alçada de més de 20 metres

El cap de setmana es va haver de lamentar la mort d'un home de 30 anys, veí de Sabadell, que va perdre la vida en un accident de muntanya al Pedraforca, a Saldes. L'home, que anava sol i, segons els Bombers, ben equipat, caminava per la zona del coll del Verdet i hauria patinat en una placa de gel, i s'hauria precipitat des d'una alçada de més de 20 metres. La caiguda no li va provocar la mort immediata i va tenir temps de demanar auxili, però va acabar morint.

Els Bombers van rebre a les 6 de la tarda i sis minuts de dissabte l'avís d'uns excursionistes que havien sentit la petició de socors de la víctima. De seguida es van posar en marxa tres unitats del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), juntament amb el Grup d'Emergències Mèdiques en rescats (GEM). També es van activar altres dotacions terrestres dels Bombers, així com dotacions del SEM i dels Mossos d'Esquadra. Pels volts de les 9 del vespre es va poder accedir al lloc on era la persona accidentada, ja sense vida. Les fonts dels Bombers explicaven que no va ser fins ahir al matí que es va fer l'aixecament del cadàver. També, que dissabte no va ser possible arribar fins a la víctima amb helicòpter.

Segons ha pogut saber aquest diari per fonts ben informades, en condicions hivernals, el tram de la zona del Verdet del Pedraforca per on caminava l'home abans de precipitar-se pot ser molt perillós a causa de la presència de neu i, sobretot, de gel. Les mateixes fonts explicaven ahir que els dos excursionistes que caminaven per la zona i que van sentir cridar la persona accidentada van anar fins on era i que hi van tenir contacte visual i verbal. Tot seguit, van anar a buscar ajuda al refugi, ja que l'accidentat era en un lloc que requeria coneixements tècnics per arribar-hi i no disposaven del material adequat per fer-ho. Quan van tornar-hi amb el membre del refugi que tenia emissora per avisar els Bombers, ja no hi van poder parlar.



Dos avisos en una hora

Ahir, aquest diari va publicar que els Bombers havien rescatat un grup de sis excursionistes a la muntanya del Pedraforca, que es van veure incapaços de seguir l'itinerari que tenien previst fer. El grup de muntanyencs es va veure sorprès, quan eren a la tartera de la muntanya, per una placa de gel que els va impedir continuar la ruta i van decidir alertar el servei d'emergències de la seva situació per evitar mals majors. Van poder ser rescatats sans i estalvis pels Bombers amb helicòpter

Aquest avís es va rebre a les 5 de la tarda, i al cap d'una hora va ser quan els va arribar l'avís del membre del refugi acompanyat pels altres dos excursionistes alertant de l'accident del veí de Sabadell, que va poder ser localitzat a les 9 del vespre pels equips desplaçats fins al Pedraforca, ja sense vida.

Justament dimarts de la setmana passada els Bombers van difondre una informació alertant sobre l'estat de la neu de cara a la imminent baixada de temperatures. Explicaven que la bonança que hi havia hagut havia provocat canvis a la neu i que això, sumat a la baixada de les temperatures a partir de mitja setmana, era probable que donés com a resultat unes condicions gens favorables per a la pràctica d'activitats a muntanya, perquè tot feia pensar que els excursionistes la trobarien glaçada, la qual cosa afavoriria el lliscament en el cas de caiguda.