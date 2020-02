La Paic denuncia la planta de Cercs a la fiscalia per presumptes irregularitats

La Plataforma Antiincineradora de Cercs (Paic) ha iniciat la batalla legal per evitar que la planta d'incineració de residus industrials a la vella central tèrmica que promou l'empresari manresà Lluís Basiana esdevingui una realitat. Un mes després que aquest diari avancés que la Paic comptava amb l'assessorament del Fons de Defensa Ambiental per tirar endavant la seva estratègia legal per oposar-se a aquest projecte, ahir, Martina Marcet, la portaveu de l'entitat, va anunciar les primeres accions davant dels tribunals per frenar aquesta iniciativa.

L'entitat ha denunciat davant de la secció de Delictes Contra el Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia provincial l'alcalde Jesús Calderer, el secretari i l'arquitecte municipal i les empreses Infreemu SL, que realitza el desmantellament de les velles instal·lacions de la tèrmica, i Em Spain Waste&Treatment, la promotora de la creació de la planta amb l'empresari manresà, per presumptes irregularitats.

La Paic apunta «un possible delicte contra el medi ambient i la salut de les persones» en les obres de desmantellament de les velles instal·lacions. Segons la Paic, en aquestes obres «s'estan manipulant grans quantitats de fibrociment, que no estan sent degudament controlades i que vulneren les normatives respecte a aquest tipus d'actuacions».

A més, en la compareixença que va fer ahir a Berga, la portaveu Martina Marcet va negar que realment s'hagi deixat de treballar-hi, tot i que un decret d'alcaldia va ordenar paralitzar els treballs el 10 de gener passat. Tal com ja va informar aquest diari al seu moment, els promotors dels treballs feien més obres de les que havien projectat i per a les quals tenien permís. Ahir, Marcet va assegurar que «almenys fins la setmana passada, s'estava treballant a la zona». A més va dir que fins al 20 de gener «no es va entrar la documentació requerida inicialment per actualitzar la llicència, saltant-se així tots els terminis establerts. No obstant això, les obres han continuat amb la total passivitat i tolerància de l'alcalde fins, com a mínim, la setmana passada».

Tal com va exposar la portaveu de la Paic, també hi veuen possibles delictes de prevaricació urbanística i ambiental, ja que creuen que s'han atorgat llicències d'obres i de parcel·lació a l'empresa que vol instal·lar la incineradora que són «contràries a dret» i que no s'han fet de conformitat amb la normativa aplicable. De fet, destaquen que també hi podria haver una manca d'actuació administrativa per paralitzar les obres. A més, també han detectat «errors i incoherències» en les parcel·lacions de finques de la zona on s'ubica la central, així com en els usos que s'hi poden dur a terme. Segons la plataforma, aquestes irregularitats, d'entrada, ja suposen un dubte sobre la «idoneïtat» d'instal·lar-hi una incineradora.

Tal com ja va avançar aquest diari al seu dia, la plataforma també reclama que se la inclogui com a part interessada per tenir veu en en el procés d'autorització de la incineradora que ha d'atorgar la Generalitat. Segons Martina Marcet, la Generalitat els ha dit que ja podran presentar al·legacions quan s'obri el termini preceptiu, però els ecologistes reclamen ser-hi presents «des del principi».. Martina Marcet va argumentar que hauria de ser així en favor del principi de transparència i perquè es tracta d'una qüestió sensible per a la societat relacionat amb el medi ambient. La plataforma anima totes les entitats del territori a demanar el mateix. I ha preparat uns escrits base perquè puguin reclamar ser part interessada en aquest procés.

La Paic defensa que hi ha prou irregularitats en l'actual desballestament perquè el departament de Territori i Sostenibilitat, «per responsabilitat», «directament desestimi tot el projecte» i no doni llum verd a l'autorització ambiental.

La Paic també ha anunciat la seva primera gran mobilització, que serà el proper 1 de març. Sergi Gabaldà no en va donar detalls i va demanar als interessats que estiguin atents a les xarxes socials. «Necessitarem ser molta gent perquè sigui un èxit», va dir.