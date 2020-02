Els opositors a la incineradora tallaran la C-16 per visualitzar el seu rebuig frontal al projecte

Els opositors de la planta incineradora de Cercs han convocat una concentració a la carretera C-16, el dia 1 de març de les 4 a 2/4 de 7 de la tarda, en plena operació tornada del cap de setmana, davant de la tèrmica de Cercs, on es projecta construir una planta incineradora de residus industrials. D'aquesta manera volen visualitzar el seu rebuig frontal a aquest projecte.

La Plataforma Antiincineradora de Cercs (Paic) creu que «calen accions més contundents de les que hem fet fins ara per fer-nos veure» ha declarat a Regió7, Martina Marcet, portaveu de l'entitat. Els opositors han triat fer la concentració un diumenge a la tarda, en plena operació tornada del cap de setmana, perquè la seva acció tingui ressò. Habitualment, en aquesta època de l'any, la C-16 concentra un elevat volum de vehicle els diumenges a la tarda quan els conductors que els divendres han anat cap al Pirineu tornen a l'àrea metropolitana.

Marcet ha matisat que «no tallarem estrictament la carretera» sinó que es plantegen fer una marxa lenta des de l'alçada de la central tèrmica fins al nucli veí de la Rodonella. El seu objectiu és fer-se sentir i veure. Per això tenen previst repartir «milers» de fulls volants als conductors que aquella hora punta circulin per la C-16. Uns fulls en els que exposaran els arguments pels quals s'oposen a la construcció d'una planta incineradora de residus.

La portaveu de la Paic ha assegurat que «intentarem ser el màxim nombre de persones possibles». Marcet ha manifestat que «esperem ser uns quants centenars de persones» per dur a terme aquesta acció. La portaveu de la Paic ha indicat que, tot i que des de la seva creació, l'octubre passat, han fet diferents activitats mai fins ara s'han plantejat una acció de força com aquesta. Ara consideren que «sense pressió no ens sortirem» i defensen que «és important fer-nos visibles i no ho aconseguirem si no sortim al carrer i fem soroll».

La concentració es fa el dia 1 per una qüestió estratègica. La Paic preveu que els dies 5 i 6 de març al ple del Parlament es debati la proposta que presentaran conjuntament la CUP i els comuns per demanar una moratòria de projectes d'incineradores.

Tal com ja va informar aquest diari, el novembre les plataformes contràries a la incineració de residus, entre les quals la de Cercs, van presentar als grups polítics del Parlament una proposta de moratòria per impedir la posada en marxa i l'ampliació de cap incineradora de residus.

Una moratòria impediria que el projecte de crema de residus industrials a Cercs es materialitzés. Les plataformes van demanar el Parlament que insti el departament de Territori i Sostenibilitat i la Generalitat a aprovar «per mitjà d'un decret o instrument més adient d'obligat compliment la moratòria a la tramitació de nous projectes d'incineració de residus, sigui quina sigui la seva modalitat, així com la suspensió de qualsevol tramitació actual en curs fins que s'assoleixin els objectius de la Unió Europea de reduir el 40% dels gasos d'efecte hivernacle per a l'any 2030 i els de la Llei Catalana de Canvi Climàtic per al 2050»