El Govern crea l'empresa pública Salut Catalunya Central per gestionar l'hospital Sant Bernabé de Berga

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts la creació de l'empresa pública Salut Catalunya Central, que assumirà la gestió de l'hospital comarcal Sant Bernabé de Berga.

El centre hospitalari està gestionat actualment per un organisme municipal autònom, el patronat de la Fundació Benèfica de l'Hospital Sant Bernabé.

La nova empresa serà cent per cent pública i dependrà del Servei Català de la Salut (CatSalut). L'acord compta amb el vistiplau del departament de Salut, el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda i l'Ajuntament de Berga.

Fonts del Govern han explicat que la constitució de Salut Catalunya Central n'assegura la viabilitat i el futur de l'Hospital Sant Bernabé i «en surten beneficiades totes les parts. L'Ajuntament de Berga blinda encara més l'hospital de referència dels seus veïns de qualsevol adversitat, i el centre tindrà una governança més sòlida i més estabilitat econòmica i institucional per poder afrontar els reptes de futur del sistema sanitari públic».

Un compromís del 2017

El compromís per tal que el centre sanitari berguedà fos gestionar per la Generalitat el va anunciar l'aleshores conseller Toni Comín el juliol del 2017. El departament de Salut, a través del CatSalut i l'Ajuntament de Berga, va iniciar els tràmits d'aquest traspàs aquell estiu.

Fonts del Govern han explicat que «es van constituir diferents grups de treball; però l'aplicació de l'article 155 va frenar el projecte».

A finals del 2018 es van tornar a reiniciar els treballs. El model de Berga és el mateix que s'ha aplicat a Reus i Móra d'Ebre amb la constitució de dues empreses públiques (acord de Govern del 24 de desembre del 2019) per gestionar l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i el de Móra d'Ebre, que estaven en mans de societats municipals de l'Ajuntament de Reus.