El traspàs tanca més de sis anys d'una etapa històrica plena d'incògnites

La creació d'una empresa pública que gestionarà l'Hospital comarcal Sant Bernabé posa punt final a una etapa marcada per les incògnites al voltant del model de governança del centre i la necessitat d'assegurar el caràcter públic de l'hospital i desvincular-lo de l'Ajuntament de Berga.

El desembre del 2013, el patronat va aprovar que a partir de l'1 de gener del 2014 l'Hospital comarcal Sant Bernabé de Berga deixés de ser un organisme autònom administratiu dependent de l'Ajuntament berguedà per convertir-se en una fundació privada independent i sense ànim de lucre. Aquest acord va ser el detonant de la creació d'una plataforma en defensa de la sanitat pública al Berguedà. Aleshores, els portaveus del grup van advertir que el nou model podia suposar l'externalització de serveis, fet que repercutiria negativament en els usuaris. També alertaven que podria comportar una reducció dels llocs de treball de la principal empresa pública de la comarca, amb 300 treballadors. En aquell moment ja es va demanar a la Generalitat que s'impliqués en la gestió del centre, cosa que el Govern no va acceptar.

L'objectiu de l'acord del patronat era regularitzar «una situació anòmala» perquè el de Berga era un dels pocs centres sanitaris catalans que depenien de l'Ajuntament, tant a nivell comptable com fiscal. Aquest fet comporta dificultats ja que el consistori ha de respondre per l'hospital.

L'octubre del 2016 es va iniciar la feina que ha culminat aquest 2020. Fonts municipals han indicat que va ser aleshores quan es va començar a treballar el canvi de gestió de l'hospital. L'Ajuntament de Berga va fer els primers contactes amb la Gerència Territorial de Salut de la Catalunya Central. El 22 de desembre del 2016 hi va haver una trobada amb els responsables de la conselleria de Salut, «en què els representants municipals van exposar les dificultats de gestió que comportava per a l'administració local l'actual model de governança de l'hospital, a causa de la manca de competències en l'àmbit hospitalari». Amb tot , el consistori no podia crear nous organismes. Estava condicionat per un pla d'ajustament econòmic «a causa de l'endeutament municipal, i això impedia un canvi en la fórmula jurídica de la titularitat de l'hospital gestionat per la Fundació Sant Bernabé constituïda com a organisme autònom municipal». Després es va començar a treballar amb la Gerència Territorial de Salut de la Catalunya Central «per explorar la viabilitat del canvi de model de gestió del centre hospitalari i la concreció dels passos a seguir per fer-ho efectiu».

El model de governança del centre en forma d'organisme autònom municipal es remunta a final del 1980. Els responsables del centre sanitari van aprovar uns estatuts en virtut dels quals l'hospital passava a regir-se per una junta presidida per l'alcalde i formada pel rector de la ciutat, representants del consistori, dels veïns i de l'equip directiu del centre.

En el seu dia es va triar aquest model perquè l'edifici de l'hospital no es pogués embargar. I és que els béns municipals són inembargables i inalienables. L'edifici actual de l'hospital es va inaugurar el 2 d'agost de l'any 1981. Va ser el primer hospital que va estrenar la Generalitat recuperada. Es va pagar amb els diners aconseguits pel consistori i sense aportacions del Govern català. L'immoble es va començar a concebre a la dècada dels 40 del segle passat. Es va alçar una estructura que va quedar inacabada i abandonada. El projecte es va reactivar a final de la dictadura quan l'alcalde Josep Noguera va encarregar a l'arquitecte Ramon Masferrer uns nous plànols per passar dels 60 llits del moment a 250. No fou, però, fins a la democràcia que aquest equipament es va poder acabar i obrir.