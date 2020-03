Berga acull la segona Trobada de Comparseria Femenina Popular

Berga acull el 7 de març, la segona edició de la Trobada de Comparseria Femenina Popular que reivindica les festes populars des d'una perspectiva de gènere. Ho organitza La Bauma dels Encantats i l'Ajuntament de Berga que l'han tornat a muntar «vist l'èxit de participació de l'edició anterior». La nova edició s'ha presentat aquest dilluns a l'Ajuntament de Berga amb la presència d'Elisabet Casals i David Tristany de La Bauma i Roser Valverde regidora de Festes del consistori.

La trobada començarà a les 5 de la tarda amb la plantada de les colles participants i un berena popular a la plaça dels Països Catalans. Enguany es canvia l'itinerari per fer més visible la trobada al centre de Berga. A les 6 de la tarda es donarà el tret de sortida de l'itinerari que passarà per la plaça de la Creu, la de les Fonts, Sant Joan (on es farà una aturada) per continuar carrer Major fins arribar a la plaça de Sant Pere pels volts de la 7 de la tarda.

Els organitzadors esperen que hi hagi una desena de colles. Per ara, a banda de l'imatgeria femenina de la Bauma, la gegant Gosolana i la nana Doña Blanca, la trobada comptarà també amb la participació de les següents colles: grup de geganters i gralleres d'Oliana, caparrots de Sant Cugat del Vallès, geganters de Sant Cugat del Vallès, geganters i grallers de la Llacuna, geganters de l'Esquirol, geganters de Sant Joan de Vilatorrada, geganters de Puig-reig, geganters de Sant Feliu de Llobregat, colla gegantera de Guixers i el gall de Parets del Vallès que el porten només dones. Al llarg de la setmana s'acabarà de tancar les confirmacions de les colles participants

Fonts de La Bauma han explicat que la imatgeria «de les diferents colles participants són personatges femenins històrica i característics de la cultura popular catalana que han representats en els seus municipis un paper important en la vida quotidiana o en el teixit associatiu».

A més també es comptarà amb la participació de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga que amenitzarà el recorregut del passacarrers.