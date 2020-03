El Consell ofereix beques per participar en camps de treball internacionals

El Consell Comarcal ofereix als joves berguedans la possibilitat de viure una experiència de voluntariat en camps de treball internacionals per tercer any consecutiu. La campanya «Estiu de voluntariat», que té la col·laboració de La Caixa, concedeix beques de fins a 800 euros a joves d'entre 18 i 30 anys que tinguin la seva residència al Berguedà.

El conseller comarcal de Joventut, Abel Garcia, va presentar la campanya al Pavelló de Suècia i ha explicat a Regió7 que enguany «s'ha flexibilitzat el nivell d'anglès que fa falta per obtenir la beca. Saber-ne puntua, però no és indispensable». Els joves podran presentar les seves sol·licituds a partir del 16 de març.

L'any 2019 van participar en el voluntariat 15 joves berguedans, 13 noies i dos nois en camps de 12 països com Cambodja, Finlàndia, Japó, Alemanya i Rússia. «Qualsevol oportunitat de relacionar-te en espais diferents et dona eines per posar-te a prova i aprendre a viure. Conèixer altres cultures, altres maneres de fer, sempre pot ser una bona experiència personal», opina Abel Garcia.