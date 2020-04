El col·lectiu Sense Por organitza deu dies d'activitats solidàries contra el coronavirus

El col·lectiu Sense Por de Puig-reig ha donat el tret de sortida aquest dimarts a una iniciativa solidària que ofereix una programació d'activitats per realitzar des de casa amb l'objectiu de recaptar fons per a la recerca sanitària del Campus de la Vall d'Hebron, per continuar amb els projectes de prevenir, tractar i curar la Covid-19.

"10 dies sense por" proposa una desena d'activitats culturals, músicals, sanitàries o culinaries per fer i seguir en directe des de casa per Instagram Live amb el principal argument de mantenir activa la població i recollir diners. Sense Por ha habilitat la web https://www.migranodearena.org/reto/21671/10-dies-sensepor per fer els donatius i preten aconseguir 2.000 euros.

La programació solidària ha començat aquest dimarts 7 d'abril amb un circuit d'entrenament físic dirigit a càrrec de Carla Esclusa. Dimecres 8 d'abril a les 17.00h de la tarda hi haurà un taller infantil de poesia impartit per Dolors Santasusana de l'Associació Literària Pensaments i Paraules. La tercera activitat serà dijous i Cristina Piñar, dietètica i nutricionista, impartirà una xerrada de consells emocionals.

Amb l'arribada del cap de setmana, divendres 10 d'abril, Xevi Collado de Moonvision farà un concert en acústic a les 19.30h. Dissabte 11 d'abril la ginecòloga Núria Pons, la metgessa de família Anna Escalé i la infermera Sandra Català parlaran sobre el coronavirus. Diumenge, l'activitat serà per als més menuts, ja que Montse Santasusana de Pampallugues Teatre realitzarà un contactontes teatralitzat.

Dilluns 13 d'abril Eva Carreras impartirà una sessió de ioga a les 10.00h del matí. Dimarts es farà un taller de ceràmica a càrrec de Glòria Clemente i dimecres 15 un taller de cuina per augmentar la immunitat impartit per Anaïs Solà, del Centre Nutrició Saó. L'última activitat serà un concert acústic de David Sais, dijous 16 d'abril a les 19.30h.

A l'instagram de @sense_por s'hi pot trobar tota la informació de la programació, els canals per seguir-ho i els horaris de cada activitat, a més del material necessari per poder-hi participar.