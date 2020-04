Berga Comercial posa en marxa una campanya de vals de compra per gastar als establiments després del confinament

Berga Comercial inicia una campanya per incentivar les compres a comerços que estan tancats pel confinament. Amb el nom de 'Faig Berga des del Sofà', els clients poden comprar vals al web (cada val és de 10 euros) per l'import que triï. Seguidament, rebrà per SMS o correu electrònic per pagar amb targeta i uns dies més tard rebrà a casa els vals amb el nom i l'import pagat més un 10% de descompte. Això vol dir que si compra un val per 100 euros, l'import a gastar serà de 110 euros. El val només es podrà utilitzar un cop aixecat el confinament a qualsevol de les botigues associades que apareixeran al llistat que també s'entregarà. El client l'haurà de presentar amb el DNI i l'import se li restarà de la compra que faci.

Des de Berga Comercial-Unió de Botiguers i Comerciants de Berga (UBIC) xifren l'impacte econòmic de la campanya en 30.000 euros donat que es posaran a disposició dels clients vals de descompte valorats en un total de 3.000 euros, tenint en compte el 10% del descompte que es farà a les compres. La campanya no permet bescanviar els vals per diners ni tornar canvi. L'objectiu final és incentivar i dinamitzar les compres als comerços enmig de l'aturada de l'activitat pel coronavirus.