Els Bombers han fet tasques de desinfecció a la residència Sant Roc de Gironella

Els Bombers ja fa un parell de setmanes que han inclòs dins de les seves tasques de suport contra la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-COV 2 la desinfecció de les residències de gent gran. Aquest diumenge, tal com han informat, han fet tasques a la residència Sant Roc de Gironella consistents en la desinfecció dels espais i els elements comuns. En aquest cas, com que no ha calgut fer feines de sectorització com en altres residències, en les quals es creen espais de seguretat per garantir que si hi ha persones infectades no ho encomanin a la resta, no ha calgut moure els residents.

(Preparatius a la residència de Gironella) / Bombers

Tal com ha informat la gerència de la Regió Sanitària Catalunya Central del Servei Català de la Salut, en tots els centres residencials de Catalunya que ho han requerit, se'ls ha fet aquesta actuació, prèvia validació del Departament de Salut. Les desinfeccions van a càrrec d'empreses especialitzades i del cos de Bombers. Així mateix, des del servei de Salut Pública s'està treballant amb les residències en la formació al personal per a la correcta utilització dels equipaments de protecció individual, així com per a l'establiment dels circuits per als diferent serveis de: bugaderia, neteja, càtering, residus. En aquest treball també hi ha col·laborat l'ONG de Metges Sense Fronteres (MSF). Tot aquest treball es realitza sempre amb coordinació amb l'equip residencial de l'atenció primària.

Les mateixes fonts han informat que una de les accions que realitzen els professionals d'atenció primària és la realització de tests entre els residents per identificar els casos positius i aïllar-los dels negatius per evitar la propagació de contagis. Així mateix, es realitzen test als professionals de les residències.