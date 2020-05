Berga comença un programa de millores per «dignificar» les escoles públiques

La reivindicada millora del pati de l'escola pública de Sant Joan de Berga marca l'inici d'un seguit de millores a centres educatius públics que l'ajuntament de Berga s'ha compromès a assumir per vetllar pel bon manteniment de les instal·lacions educatives públiques.

Així ho ha explicat aquest dimarts Eloi Escútia , el regidor d'Educació en la primera roda de premsa presencial que es fa a Berga d'ençà de l'estat d'alarma per evitar la propagació del coronavirus

Davant del flamant pati (només manca posar-hi el mobiliari urbà), Escútia ha dit que les obres de millores de les escoles públiques és una feina que pertocaria al departament d'Ensenyament però que el consistori s'ha vist obligat a assumir aquesta tasca per acabar amb mancances històriques com l'esmentat pati. "Ho assumim perquè les escoles públiques siguin espais dignificats" ha declarat.

La primera inversió el pati de l'escola de Sant Joan, unes obres acabades que avui s'han mostrat tot i que des de fora de la tanca perquè les ordres del departament d'Ensenyament són que els centres romanguin tancats per la Covid-19. El regdior d'Urbanisme Aleix Serra ha indicat que aquesta ha estat una de les tres obres que el consistori tenia en marxa que es va haver d'aturar durant els dies més estrictes del confinament però que després s'ha pogut reprendre i acabar com també la que s'estava fent al polígon. Ara només manca la de la Torre de la Petita.

Eloi Escútia s'ha compromès que aquest estiu es faran les obres de substitució dels vells tancaments de l'escola de Santa Eulàlia i la millora dels lavabos, una intervenció de la que s'està acabant de redactar el projecte i que tindrà un cost estimat de 100.000 euros. Aquesta actuació serà fruit d'un conveni 2020-2023 entre el consistori i el Govern català

Aquest centre amb més de 400 alumnes, que va ser construït a mitjans de la dècada dels 70 del segle passat pateix importants problemes d'eficiència energètica segona ha explicat la directora Betlem Guillén. Es tracta de tancaments de ferro i amb vidre senzill que fan que es gastin molts diners en escalfar o refrigerar les instal·lacions. Guillén ha dit que han prioritzat demanar al consistori faci aquesta obra perquè és la que més els convé.

La següent actuació a la llista encara que sense data d'execució en el calendari de millores programat pel consistori-serà l'ampliació del menjador de l'escola de Sant Joan amb 400 alumnes i on cada dia hi dinen unes 200 escolars.



Millores a Sant Joan

Els treballs del patiu de Sant Joan els ha dut a terme l'empresa adjudicataria Icart Obra Pública SL per 120.395 euros amb el 21% de l'IVA inclòs han consistit en la reparació i pavimentació de la pista polivalent d'una superfície aproximada d'uns 1.600 metres quadrats. S'hi ha posat aglomerat asfàltic per evitar el sobreescalfament del terra en les èpoques de més calor.

La directora Mònica Corominas ha fet palesa la satisfacció de la comunitat educativa perquè s'hagi fet realitat aquesta obra. I ha dit que els permetrà posar en marxa el projecte de patis co-educatius on no només hi ha presència dels esports sinó també de jocs. El març "vam marxar pensant que en 15 dies tornariem i ens haurem d'esperar" per poder fer l'estrena d'aquesta equipament del qual han anat seguint oin line l'evolució de les obres. "Ens fa molta il.lusió que s'hagin acabat les obres" ha dit

També s'ha fet la delimitació perimetral de la superfície de la pista i la instal·lació de sistemes de drenatge per recollir l'aigua de la pluja. La intervenció també contempla la creació d'un sorral de 214,75 metres quadrats a la part sud-oest del pati i la substitució de la tanca que delimita la zona sud del pati.

Aquesta intervenció permet solucionar els problemes de conservació i reparació del pati del centre d'educació primària i garantir la seguretat dels usuaris.

Igualment se substituiran els 4 projectors actuals d'hal·logenurs metàl·lics que il·luminen el pati per projectors led. Segons el projecte de l'obra aquest canvi comporta no només una reducció en el consum energètic de la instal·lació esmentada sinó que n'allarga la vida útil 4 vegades alhora que suposa una reducció del consum de CO2

L'escola de Sant Joan va ser construïda l'any 1971 i te unes instal·lacions antigues motiu pel qual s'han platejat una reestructuració i millora dels patis i de l'entorn de l'equipament educatiu.

L'any 2014, el professorat, les famílies i l'alumnat del centre van iniciar un procés de treball conjunt per formular una proposta d'arranjament de l'equipament. Va ser a partir d'aquesta proposta que l'Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona que redactés un projecte executiu que el consistori va rebre l'estiu del 2018.