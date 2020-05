Gironella inverteix 118.000 euros en renovar la xarxa d'aigua del barri vell

L'Ajuntament de Gironella ha tret a licitació les obres de renovació de la xarxa d'aigües del carrer Olvan Alt, Roser i Pont Vell, al nucli històric per substituir els trams més antics de la xarxa, que son de fibrociment.

La intervenció consisteix en renovar la xarxa d'aigua potable substituint la canonada general i els corresponents entroncaments fins al límit de la propietat privada o comptador d'aigua. Les obres també permetran solucionar un problema de clavegueram al carrer Pont Vell, i s'aprofitarà l'obertura de la rasa per arranjar l'avaria. Les obres afectaran un total de 438 metres lineals, i tindrà un cost de 118.237,28 euros, dels quals 45.000 euros provenen d'una subvenció de la Diputació de Barcelona, i 59.000 euros de la Generalitat.

En un comunicat, Josep Camps, regidor de Via pública, ha explicat que aquesta actuació s'emmarca en la política de renovació progressiva de la xarxa d'aigües del municipi. En aquesta ocasió s'actuarà al nucli històric, «una de les zones on la instal·lació es troba en pitjors condicions»