El món patumaire i el teixit social no veuen viable que es faci una Patum al setembre

El món patumaire i professionals dels sectors de l'hostaleria i la restauració no veuen viable fer la Patum aquest setembre, segons han explicat a Regió7 caps de colles, persones vinculades a la festa i empresaris. A més, consideren que enguany no hi ha res a celebrar i que la crisi de la Covid-19 fa necessari centrar els esforços i els recursos econòmics a combatre la pandèmia i pal·liar els seus efectes.

Tal com ja va informar aquest diari al seu moment, el març el consistori va anunciar que la festa no es podria celebrar per Corpus, en les seves dates habituals. Amb tot, va deixar la porta oberta a fer-la el novè més de l'any. A hores d'ara, l'Ajuntament encara no ha pres una decisió formal però tot els indicis apunten que les probabilitats que es pugui fer són remotes.

El patronat de la festa es reunirà el dia 29 de maig i prendrà una decisió d'acord amb les opinions recollides entre els caps de colles i les indicacions de les autoritats sanitàries, segons ha confirmat a aquest diari Roser Valverde, regidora de la festa. El darrer cop que no es va fer Patum va ser el 1938 i 1937 a causa de la Guerra Civil Espanyola.

La Patum és una festa popular massiva en què hi ha aglomeracions de persones. Per tant, mantenir mesures de distanciament social i fer-la compatible amb les recomanacions de les autoritats sanitàries anticoronavirus és una missió impossible. Només una dada: es calcula que a la plaça de Sant Pere i entorns immediats, escenari natural de la celebració, s'hi apleguen 6.000 persones en estret contacte.

Una de les comparses que veu «inviable» fer Patum al setembre és la dels plens. Joan Sala, el seu cap, ha explicat que els 22 membres han votat i el resultat unànime ha estat que «creiem que no s'ha de celebrar. En aquests moments hi ha coses més importants que fer la Patum». I no només això sinó que la colla ha proposat al consistori que els diners de la festa amb un pressupost que supera els 300.000 euros es destinin «a lluitar contra els efectes de la Covid-19». Per a Sala, la darrera paraula la té l'Ajuntament, «ell és qui ha de saber quina és la prioritat i si es decideix fer Patum no ens hi negarem». Tanmateix «ens semblaria poc assenyat. És frívol amb tota la gent que ha mort i aquells que econòmicament estan enfonsats. No hi ha res a celebrar». Sala ha dit que «evidentment que volem fer Patum però quan toca i amb les condicions que toca».

«Em sembla que estem tots d'acord que aquest any és inviable», ha manifestat Xavier Prat, el tabaler quan aquest diari li ha demanat si veu factible fer Patum al setembre.

Jennifer Prat, única dona cap d'una colla patumaire, la dels àngels, ha exposat que «m'agradaria que es pogués fer Patum però «no sé si es podria garantir la seguretat de la gent. La salut és el primer i de Patum n'hi ha cada any».

Per la seva banda, Dani Massana, cap de colla dels gegants, creu que no serà possible fer la festa al setembre bo i matisar que «al final qui ha de decidir és l'Ajuntament». Tampoc veu clar que la festa es pugui fer al setembre Jaume Casadesús, cap de colla dels turcs i cavallets. «Hem d'estar pendents del que diguin les autoritats sanitàries». Per la seva banda, David Cussà, cap de colla dels nan nous, ha explicat que «no m'imagino una Patum sabent que no podem mantenir la distància de seguretat».

Tampoc veuen clar fer Patum al setembre els organitzadors de la versió infantil de la festa. Sergi Muntaner, Teti, ha explicat que aquest any «per responsabilitat col·lectiva» seria millor no fer-ne. «Una Patum condicionada traurà a la canalla la component essencial d'una celebració que és justament fer festa, passar-ho bé. Si substituïm això per guants i mascaretes seria un succedani. Els nens i nenes no es mereixen això», ha reblat.

Igualment hi ha un altre factor a valorar com és la restauració de la comparseria, que s'hauria de fer abans que la imatgeria sortís als carrers. El març, quan es va decretar l'estat d'alarma, la contractació d'aquesta feina anava amb retard i no s'havia formalitzar. La Covid-19 la va paralitzar. La restauradora Gemma Rodríguez ha explicat que «seria molt difícil» fer la restauració de la imatgeria d'aquí al setembre, ja que calen entre tres i quatre mesos per fer aquestes delicades tasques. Rodríguez opina que en el context de crisi actual «el que preval és la salut i hi ha altres prioritats abans que la festa». Ha afegit que «ha de ser el departament de Salut que digui si és viable o inviable».



Botigues i hostaleria

Xavier Orcajo, president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga, ho té molt clar. «Si les condicions sanitàries són les òptimes, que es faci. Si no ho són, que no es faci. Això ho ha de marcar el departament de Salut». Els comerços «hem tancat 2 mesos perquè els experts deien que era necessari, doncs aquí igual. Encara que ens perjudiqui, nosaltres donarem suport al dictamen dels experts».

Sigui com sigui, «ens hem de replantejar l'explotació econòmica de la festa. Hem d'aprendre a viure de Patum tot l'any i no només per Corpus» una vella assignatura pendent. Creu que els diners que no es gastin per la Patum «hem de saber reinvertir-los en quelcom que ens aporti un benefici igual o més gran a la ciutat, a la restauració i als comerços en general. I inclús les despeses que s'hauran de pagar, també rendibilitzar-les». Per a Orcajo no s'hi val «no fer-la i ja està, tapar forats i pagar. Cal invertir per generar més».

Un dels hotels de Berga que omple per la celebració de la Patum és el Berga Park. El seu responsable, Pep Graus, creu que «si sanitàriament és un risc jo no la faria. M'estimo més no patir que tenir l'hotel ple».

També es mostra prudent Jordi Badia, de l'associació d'Hostaleria i Turisme. Veu «molt difícil» que sigui viable fer una Patum aquest setembre. I es pregunta «a quin preu hauríem de pagar fer una Patum confinada? Ens pot sortir molt cara», ha indicat.