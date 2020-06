Voluntaris fan un un acte per agrair la feina dels treballadors de la residència de Bagà, dissabte

Un grup de persones voluntàries que durant la pandèmia de la Covid-19 han fet tasques de col·laboració a la residència de la fundació Salarich -Calderer de Bagà, han organitzat un acte en reconeixement de la feina feta per els professionals del centre baganès, molt afectat pel coronavirus. Els promotors han explicat que l'acte té el suport de la majoria d'entitats de Bagà. I han recordat que per seguretat caldrà mantenir els 2 metres de distància i dur la mascareta.

La convocatòria és aquest dissabte 6 de juny, davant de la residència «per reconèixer públicament i agrair la feina que els treballadors i voluntaris han fet durant aquestes setmanes de pandèmia».

Fonts del grup promotor de l'acte, han explicat a Regió7 que «volem que els professionals tinguin ànims per continuar la seva feina». Han exposat que s'han fet actes de suport al personal sanitari fent els aplaudimenst a les 8 del vespre i que creuen que s'ha de fer amb els professionals de la residència baganesa.

A l'acte es llegirà un breu manifest en el que s'exposarà que enmig d'una pandèmcia que «ha afectat milers a tot el món ique s'han endut només a Catalunya quatre mil avis i àvies» els treballadors i voluntaris de la residència baganesa, «s'han posat en risc a ells i les seves famílies» per continuar atenent als residents. «Han fet una feina excel.lent, no per heroïcitat sinó per vocació i compromís». En el manifest s'afirma que «aquests professionals volen caminar pels seus pobles sense ser posats en dubte. Volen la normalitat» i posa de manifest que malgrat «la tristor i la pèrdua de tants avis estimats, la feina s'ha fet amb rigor, amor i dignitat».

En aquest manifest es reivindica el valor de la tasca que fan els professionals de les residències de gent gran. «Hi ha feines que per dur-les a terme cal molta entrega i amor. Tenir cura de les persones grans, és moltes vegades una professió poc valorada. La vellesa, de vegades incomoda».

D'altra banda, el consistori està preparant un acte (encara no s'ha fet pública la data) en memòria dels difunts que hi hagut al centre en el que hi haurà familiars, professionals i veïns.