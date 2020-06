L'oposició de l'Ajuntament berguedà dona un toc d'atenció a l'equip de govern

L'oposició de l'Ajuntament de Berga va prendre ahir la iniciativa amb la presentació i la posterior aprovació de tres mocions preparades de manera conjunta pels tres partits de l'oposició, Junts per Berga, ERC i PSC, dues de referents a l'incompliment per part del govern municipal d'alguns acords plenaris anteriors relacionats amb la gestió de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

Després que l'equip de govern no tramités els acords arribats en plens anteriors a través d'una sèrie de mocions presentades pels grups de l'oposició, com són els 105.300 euros d'inversions per a l'escola bressol, els 130.000 destinats a les entitats del tercer sector, a les associacions de comerciants i a autònoms i empreses, i el pagament immediat de la quantitat compromesa per ajudar l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, ahir l'oposició va aprovar tres noves mocions relacionades amb instar el govern a dur a terme aquests acords.

En aquest sentit, Jordi Sabata, de JxB, va lamentar «haver hagut d'arribar a aquest extrem» i va sentenciar que «no pot ser que, si un ple pren un acord, l'equip de govern no tramiti els expedients per fer-los efectius». En el mateix sentit, Ramon Camps, d'ERC, va assegurar que «necessitem córrer i necessitem acció i enteníem que no pot passar un mes sense alguns canvis pressupostaris que eren molt directes i molt ràpids de fer». Abel Garcia, del PSC, va reafirmar les paraules dels altres grups de l'oposició però també va voler destacar la «cordialitat i la voluntat d'entesa» que ha mostrat l'equip de govern en els darrers dies malgrat que va assegurar que aquest govern necessita «un punt d'inflexió».

Per la seva banda, els regidors de l'equip de govern van defensar la gestió de la crisi sanitària i van explicar que algunes decisions estan marcades per la situació econòmica del consistori a més de destacar que han actuat de forma proactiva i sempre amb l'objectiu d'ajudar a la població.

La regidora Roser Rifà també va assegurar que alguns diners que s'havien de destinar a la Patum es podran fer servir per al Pla de Xoc de la crisi sanitària, però va assegurar que seria un pla «extremadament petit». Per altra banda, el govern va confirmar que es pagaria a l'Associació Pro Disminuits Psíquics amb recursos del Fons de Contingència.