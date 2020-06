La pirotècnica de Patum ha tingut peticions privades de compra de fuets

Els fuets de les guites, les maces i els plens no sonaran enguany de manera oficial a la plaça de Sant Pere de Berga però la seva olor característica i el seu tro eixordador es farà sentir a la ciutat. Particulars que viuen amb nostàlgia la suspensió de la festa celebraran la Patum confinada amb fuets comprats a títol individual. L'empresa Pirotècnia Igual ha confirmat a Regió7 que ha rebut comandes de fuets de Patum fetes per compradors particulars.

«Es poden vendre al públic en general i hem rebut comandes. És un article que està catalogat i té la seva propia normativa per fer-lo servir», apunten fonts de l'empresa. Pirotècnia Igual no ha confirmat el nombre de comandes ni la seva procedència, però aquest diari ha pogut contrastar que desenes de fuets s'han comprat des de la capital berguedana. Aquest diumenge, dia dels 4 fuets, ja es va viure un primer salt de maces improvitzat al carrer Major.

Els fuets que es poden adquirir a Pirotècnia Igual son calcats als que sonen a la Patum, però en cap cas són els que estaven preparats per esclatar durant la festa i que adquireix l'Ajuntament. Pirotècnia Igual explica que «els fuets de la Patum van numerats, amb una etiqueta especial i amb un número de control. Els que posem a la venda son els mateixos que els de la Patum, però no estan etiquetats». Les bengales es venen a 5,91 euros i els fuets a 6,52.

Roser Valverde, regidora de Patum, afirma que «si compren fuets de manera particular estan en el seu dret de fer-ho. Som conscients que hi haurà Patums privades a la ciutat ja que aquesta és una festa de la gent». Valverde però, remarca que les celebracions que tinguin lloc a títol individual durant aquesta setmana s'han de fer seguint les recomanacions sanitàries. «El que a nosaltres ens preocupa és la seguretat, per l'aglutinació de persones i per les recomanacions en relació al perill de la pirotècnia amb els gels i les mascaretes». Per aquest motiu, la regidora demana que «tothom tingui la seguretat en ment, s'ha de respectar el nombre de gent permès per celebrar una Patum que serà diferent i tothom ha de ser responsable i conscient».

Els fuets que s'havien d'utilitzar a la Patum ja estaven fabricats per Pirotècnia Igual i amb la suspensió de la festa aquests seran reutilitzats l'any vinent. «Tenen la producció feta, son molts i els han de fer amb antelació. El que haviem de buscar era un manera de que la feina feta es pogués aprofitar i ja que els fuets tenen una caducitat de 10 anys, s'aprofitaran l'any vinent», acaba Valverde.