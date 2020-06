El BdeGust 2020 se celebrarà de manera virtual amb un maridatge de vins i formatges

La cita vitivinícola i agroalimentària BdeGust 2020 de Gironella se celebrarà enguany de manera virtual. El 5 de juliol els amants de la tradicional mostra no podran anar presencialment a la Font del Balç però sí que podran gaudir d'un maridatge de vins i formatges online a càrrec de Sílvia Culell i Ramon Roset.

BdeGust ha preparat paquets amb diferents productes que es poden adquirir a través d'un formulari que es pot trobar a les xarxes socials de la mostra. Amb el formulari els interessats poden comprar un paquet per a dues persones o un per a sis persones. Els paquets inclouen vins, formatges i altres productes alimentaris. Les inscripcions per al BdeGuts 2020 es poden fer del 8 al 24 de juny i els paquets es podran adquirir presencialment a La Llar de Gironella o bé rebre'ls a domicili.