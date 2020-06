El govern de Berga reordenarà el cartipàs i farà "autocrítica" per la polèmica de Rifà

L'Ajuntament modificarà el cartipàs municipal i farà autocrítica després que el govern hagi retirat la tinença d'alcaldia a Roser Rifà per haver participat en un salt de maces amb un grup de gent al carrer dimecres a la nit. L'actitud de al regidora, en plena crisi sanitària i després dels reiterats missatges de l'alcaldessa per evitar que hi haguessin celebracions als carrers per Corpus, ha motivat que els grups de l'oposició en demanin la dimissió. L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, s'ha referit a la polèmica, i a les incidències dels darrers dies a la ciutat, en les ofrenes florals que han tingut lloc aquest diumenge a les dues residències d'avis de la capital comarcal i la Mare de Déu de Querat.

Venturós ha remarcat que "caldrà fer una autocrítica profunda" respecte la situació tot i que no pensa destituir Rifà, tal i com demanen els grups de l'oposició. D'aquesta manera, el govern manté la postura presa dijous de no destituir-la i mantenir-la al capdavant de les carteres de Comerç, Consum, Fires, Ocupació, Polígon Industrial Promoció Econòmica, Subvencions i Turisme. Rifà ja no estarà present, però, en els organismes que fins ara presidida com a responsable de l'Ajuntament.

Tot i que a Berga no s'han repetit les concentracions de gent als carrers de dimecres, i que van provocar el rebuig del món patumaire, la Policia Local ha hagut d'intervenir en baralles i en establiments on hi havia un excés d'aforament. A falta de les dades, que recopilaran la setmana que ve, Venturós ha indicat que hi ha hagut sancions en els darrers dies a persones que s'han saltat les normes de seguretat, sempre remarcant que no s'han tornat a produir les imatges de dimecres.

Aquest diumenge, l'alcaldessa, acompanyada de la regidora responsable de Patum, Roser Valverde –que segurament serà la propera tinent d'alcalde–, i els caps de colla han lliurat els rams de flors de les gegantes als dos geriàtrics de la ciutat, el de Sant Bernabé i el de Les Germanetes. Un gest que les responsables de les residències han agraït. Finalment, s'ha lliurat el ram de l'Àliga a la Mare de Déu de Querant, a les portes del santuari, a on s'ha fet un minut de silenci en memòria a les berguedans que han mort pel coronavirus.