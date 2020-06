La regidora de Borredà Assumpta Puig-Pey dimiteix per desacords amb l'executiu

La regidora de Borredà Assumpta Puig-Pey va presentar la dimissió en el darrer ple, que es va celebrar dilluns. Puig-Pey va justificar la seva decisió per desacord amb algunes decisions preses per l'equip de govern i per la nul·la oferta de cooperació amb els grups de l'oposició, CUP i ERC. Segons Puig-Pey, aquesta cooperació «era un requisit indispensable per formar part de l'Agrupació d'Electors». Puig-Pey era la titular de les regidories d'Ensenyament, Sanitat, Cultura, Esports i Noves Tecnologies.

En el mateix ple, el grup TJB-CUP, amb el suport d'ERC, a l'oposició, va presentar per segona vegada la moció per declarar bé cultural d'interès local la casa de Can Font (Cal Royo), un antic hostal del segle XIV al centre del poble, inclòs en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i que es troba en estat d'abandonament.