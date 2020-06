Una esllavissada talla l'accés a les carreteres de Queralt i Sant Llorenç, a Berga

Una esllavissada ha obligat a tallar l'accés a les carreteres de Queralt i Sant Llorenç de Morunys des dels Pedregals, a Berga, concretament, l'esllavissada ha provocat un gran esvoranc a la carretera al tram entre el carrer Can Baster i la carretera BV-4241 de la capital berguedana. L'esfondrament parcial de la via va tenir lloc diumenge i l'Ajuntament de Berga ha informat que durant els pròxims dies es planificaran les actuacions per restablir la circulació al més aviat possible, sense concretar més detalls. El motiu de l'esllavissada han estat les pluges de les últimes setmanes en una via que ja tenia desperfectes.