El govern de Berga estudia «fórmules» per sortir de l'atzucac d'Inberga Tur

El govern de Berga està estudiant «fórmules per veure quins són els passos que hem de fer» per sortir de l'atzucac de les concessions municipals de l'hotel Berga Park i l'hostatgeria i el bar de Queralt. Així ho ha manifestat l'alcaldessa Montse Venturós en el ple d'aquest dijous quan ha donat compte de la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia. Tal i com va avançar aquest diari, aquesta resolució deixa sense efecte el procés de liquidació de les concessions al·legant incompliment dels contractes aprovat el 2011. I revoca la sentència del 2016 que decretava que els concessionaris havien de tornar els béns de les concessions. La raó és que el procediment administratiu per fer la liquidació estava caducat.

Montse Venturós no ha fet valoracions de la sentència. Amb tot, sí que ha dit que és la primera vegada que una resolució judicial apareix en una sentència. La dirigent ha anunciat que «properament convocarem, una reunió per tractar aquesta qüestió» amb els grups de l'oposició.