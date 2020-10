L'hospital de Berga registra una mort per covid-19 i triplica els ingressats

L'Hospital Sant Bernabé de Berga ha triplicat els casos de persones ingressades per coronavirus en la darrera setmana. A més, una persona ha perdut la vida per la covid-19 al centre berguedà en el transcurs dels últims set dies. Amb aquesta defunció, la xifra de persones que han mort a l'hospital de Berga per culpa del virus des de l'inici de la pandèmia, el mes de març, s'eleva a 47.

El centre hospitalari ha tingut un preocupant augment de pacients ingressats per covid-19 des de divendres passat. Ahir el centre berguedà va informar que té 16 pacients ingressats amb la malaltia, mentre que fa set dies va informar que n'hi havia cinc. Durant aquesta setmana han ingressat 12 pacients per covid-19. A més, el centre berguedà ha explicat que hi ha un professional sanitari amb diagnòstic positiu de coronavirus.



Es restringeixen les visites

A causa de l'augment de casos de persones hospitalitzades per covid-19 a l'Hospital Sant Bernabé, i com a conseqüència de l'actual evolució de la pandèmia, el centre ha pres un seguit de mesures extraordinàries per continuar garantint al màxim la seguretat tant dels pacients com dels professionals. A partir d'avui es tornaran a restringir les visites a tot el centre hospitalari i només estaran permeses en aquells casos de final de vida o en situacions excepcionals.

Pel que fa a l'activitat programada, el centre berguedà ha informat que s'incrementaran les visites telefòniques en tots aquells casos que sigui possible per evitar el màxim els desplaçaments al centre berguedà, i només es permetrà l'entrada d'un acompa-nyant en cas de pacients menors d'edat o persones dependents en el moment de la visita. L'activitat quirúrgica de l'hospital, però, mantindrà la programació tal com estava prevista.

Fonts de l'Ajuntament de Berga han explicat que aquestes mesures seran avaluades en tot moment i, en cas que es consideri necessari, podran ser modificades, i afirmen que el centre és conscient de la repercussió que tenen aquestes mesures tant per als pacients com per als seus familiars, però es valoren com a «totalment necessàries» en aquesta nova situació de la pandèmia causada per la covid-19.

En un comunicat fet públic aquest divendres, l'hospital fa una crida a la població a seguir les mesures de seguretat per fer front a aquesta segona onada: «Recordem també a la població que cal respectar les mesures de seguretat marcades per les autoritats, com és l'ús correcte de la mascareta, el rentat de mans i la distància de seguretat», afirmen.