El Consell dona llum verd a la puja del 6% del rebut domèstic de les deixalles

L'any 2021 el rebut domèstic de les deixalles que paguen els berguedans costarà 121 euros en comptes dels 113,90 actuals. Així ho van aprovar el govern del Consell Comarcal del Berguedà, Junts per Catalunya, Som Avià, Bagà Endavant i el PSC, que sumen majoria absoluta, en el ple de l'ens celebrat anit. Els dos grups de l'oposició ERC i la CUP es van abstenir.

Feia quatre anys que el preu d'aquest rebut no s'apujava i ara s'incrementarà de cop l'IPC acumulat des del 2016. Tot i així aquest increment no servirà per eixugar el dèficit que genera aquest servei d'ençà de la posada en servei de la recollida porta a porta a 12 municipis de la comarca, el 2018. El Consell preveu que el 2021 hi hagi un dèficit de 581.00 euros i fins ara acumula 1 milió d'euros, segons va assegurar Eduard Coronado, portaveu del grup d'ERC. «No entenem com s'ha pogut generar aquest dèficit tan exagerat quan l'estudi de costos de Spora deia que no n'hi hauria». El republicà va afegir que el preu d'una taxa ha de servir per cobrir la totalitat del cost del servei.

L'increment del rebut va esdevenir un debat sobre si la implantació del sistema de recollida del porta a porta s'ha fet de forma eficaç i eficient pel que fa al costos. El president Josep Lara va dir que la implantació va ser fruit del consens polític al seu dia i va fer una crida a recuperar aquest esperit. «Tots érem conscients que el porta a porta no es pagava d'un any per l'altre». Amb tot, Lara va admetre que l'estudi no va incloure alguns dels costos del servei. I que cal «fer alguns ajustos» per cobrir els 2 milions d'euros que va costar la implantació del porta aporta .

El Consell espera rebre ajudes de l'Agència de Residus de Catalunya i de la Diputació.

La CUP va fer una defensa tancada del porta a porta i va elogiar la valentia de l'anterior president, David Font, i conseller de Medi Ambient, Xavier Francàs, per implantar-ho. Ivan Sánchez va exhortar a «deixar de dir que la porta a porta genera dèficit». El conseller cupaire va apuntar que aquest sistema «té avantatges s mediambientals que cal posar en valor». La CUP es va abstenir perquè el Consell no ha complert allò promès per a Berga, com ara disposar d'una deixalleria mòbil i informadors de carrers.

En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient, Vicenç Linares, va anunciar que «el Consell es farà càrrec de la factura de la recollida de voluminosos». La concessió d'aquest servei a Containers del Berguedà s'acaba aquest mes d'octubre.