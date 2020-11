Berga aprova una celebració reduïda dels 15 anys de la Patum universal

El Patronat de la Patum va aprovar divendres al vespre un programa d'actes de mínims per celebrar el 15è aniversari de la declaració de la festa berguedana com a Patrimoni de la Humanitat per part de la Unesco. Vista la situació actual de la pandèmia, el Patronat va descartar actes o activitats obertes al públic i va limitar les celebracions a la publicació de tres entrevistes a reconeguts patumaires i la celebració d'un acte institucional a porta tancada del qual l'Ajuntament en donarà més detalls en els pròxims dies.

La regidora responsable de Patum, Roser Valverde, ha explicat que, en el debat sobre la situació sanitària, el Patronat va plantejar la voluntat que aquest any se celebri la festa d'alguna manera o altra. No obstant això, la regidora ha remarcat que la prioritat serà sempre la salut: «No sabem quina mena de Patum podrem fer, perquè segurament normal ja no podrà ser; no sabem si podrem fer una Patum petita o no, però la nostra voluntat és aprofitar l'energia i el temps que tenim ara pel fet de no poder celebrar la Patum per anar desencallant temes i anar dignificant la festa des d'altres perspectives».

Les persones que s'entrevistaran són Lola Creu, Josep Cuberas i Pep Noguera. Lola Creu és una veïna gran de Berga molt vinculada a la comparsa dels gegants, fins al punt que durant el passacarrers les figures s'alcen perquè les pugui tocar. Pel que fa a Josep Cuberas, es tracta d'una persona molt vinculada a la vida festiva de la ciutat, amb lligams amb el Gremi dels Elois i un patumaire que ha assolit la xifra de 200 salts de plens. Pel que fa a Pep Noguera, es tracta d'un reconegut historiador de la comarca molt vinculat a la festa. Les entrevistes es podran veure a través de les xarxes socials i de la Televisió del Berguedà durant aquesta setmana entrant.



Futura nova pàgina web

El Patronat també va establir que fins al 29 de novembre es podrà accedir a l'exposició de la Patum de manera gratuïta, per bé que complint els límits de capacitat i les restriccions derivades de la covid-19. Els membres del Patronat van explicar algunes accions previstes per a l'any que ve, com ara el concurs dels vestits nous dels gegants i la creació d'una nova pàgina web. Igualment, l'ens gestor de la festa del Corpus ha previst, a demanda de les comparses, poder fer inversions en millores tant de seguretat com de vestuari. El Patronat també va informar de la participació en accions de promoció del Ministeri de Cultura i de la Generalitat.