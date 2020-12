El Berguedà vol incentivar el comerç de proximitat fidelitzant les compres dels turistes

El Berguedà ha llançat una campanya per captar i fidelitzar els visitants que fan llargues estades a la comarca. Per fer-ho posible, els estabiliments turístics de la comarca regalaran talonaris amb descomptes perquè aquestes persones els puguin gastar en el comerç de proximitat. L'objectiu de la campanya és incentivar que els visitants més fidels coneguin i utilitzin petits establiments de diferents municipis.

Gràcies a la col·laboració entre l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, l'Associació Hostaleria i Turisme del Berguedà, l'Associació de Càmpings del Berguedà i l'Associació d'Agroturisme del Berguedà s'han recollit la quantitat de famílies que fan estades recurrents o llargues a la nostra comarca, 2.500 unitats familiars en total. Per tant s'han imprès 2.500 talonaris de descomptes, que es repartiran als càmpings, cases de turisme rural, i altres allotjaments del Berguedà per tal que ells els reparteixin entre els visitants recurrents. Aquests talonaris tindran una vigència fins el 30 de juny de 2021.

Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, ha afirmat a la presentació de la campanya que "era necessari articular una connexió entre turisme i comerç, amb aquesta campanya mostrem al turista la qualitat i oferta comercial del Berguedà".

En aquesta campanya hi participen 90 establiments de 15 municipis del Berguedà. Amb representants de tots els sectors: alimentació, equipaments i complements de la llar, moda i complements per a les persones, oci i cultura, restauració, i serveis. Cada establiment ha escollit el tipus de descompte o promoció, assumint el seu cost i intentant fer propostes atractives pels visitants.

Aquesta campanya pretén generar nous clients als petits comerços i fidelitzar-los, oferint un incentiu als turistes per entrar per primera vegada a les botigues dels pobles i així poder conèixer la qualitat que ofereixen, el tracte familiar, l'autenticitat de molts comerços, l'experiència i la varietat de productes i serveis que poden trobar-hi. "Gaudeix del Berguedà" és una campanya que mira al futur, i que es proposa la captació de clients a llarg termini. Segons Vall, "el binomi comerç i turisme ha de ser a partir de ja mateix una oportunitat per a tots plegats".

Els talonaris, a part de contenir les promocions i les descripcions dels establiments, també contenen informació turística genèrica del Berguedà, amb l'objectiu que el visitant conegui nous indrets, i així promoure la desestacionalització turística, allargar-ne l'estada i persuadir-lo que repeteixi la visita al Berguedà, i que això reverteixi en el comerç i serveis de proximitat.

El talonari també conté informació de les associacions de comerciants, una peça clau en el desenvolupament d'aquesta campanya. L'Agència cada any promou la participació directa de les associacions de comerciants per tal que proposin campanyes de dinamització comercial que creuen interessant implementar en l'àmbit comarcal, i "Gaudeix del Berguedà" és fruit d'aquest consens i de la implicació de les associacions de comerciants per incentivar els seus comerços a formar part d'aquesta campanya.

Els propers dies l'Agència de Desenvolupament del Berguedà es tornarà a reunir amb les associacions de comerciants per tal de començar a treballar en el projecte del què ha de ser la campanya de dinamització comercial 2021.