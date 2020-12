«A Berga hi va haver molt poca resistència del front republicà»

Josep Antoni Quevedo és un historiador, divulgador i arxiver nascut a Berga especialitzat en la Guerra Civil Espanyola. La major part de la seva documentació sobre aquest moment històric l'ha obtinguda a partir d'arxius de municipis espanyols.

La divulgació documental és fonamental. Volia que arribés a més persones.La memòria actual és molt partidista, amb molt poca interpretació objectiva.Vaig estar un any a Salamanca i molta documentació és d'allà. Per exemple, de l'arxiu de la Memòria Històrica de la Guerra Civil de Salamanca; de l'arxiu militar d'Àvila; de l'Arxiu de l'administració d'Alcalá de Henares i fons propis.Es va intentar aplicar un consens. Els ajuntaments, en ser més propers al ciutadà, no van patir tantes tensions.Eren republicans. Van descartar els partits i organitzacions enquadrades en l'anomenat Front d'Ordre, com la Lliga Catalana i Unió Democràtica de Catalunya. Els seus integrants, per sobreviure, es van afiliar a organitzacions republicanes.Les unitats nacionalistes van entrar a la comarca del Berguedà des de dos punts. Pel nord, l'exèrcit d'Urgell, i pel sud, l'exèrcit colonial. L'exèrcit republicà va construir diverses línies de defensa amb l'objectiu de donar temps que la població que es retirava pogués arribar com més aviat millor a la frontera francesa. A la zona de Berga la resistència pràcticament va ser nul·la i, per tant, no hi va haver situacions gaire violentes.Es va obrir un ventall de possibilitats per a la petita burgesia un cop el règim es va consolidar després de la Segona Guerra Mundial. La població es va resignar i es va adaptar a la nova situació política. El nacionalcatolicisme català es va veure molt afavorit pel règim de Franco.Sí, a l'interior del territori català hi havia la CNT, que es va ajuntar amb les Joventuts Llibertàries per organitzar un altre cop la lluita sindical. Eren els únics capaços de crear una logística consistent contra Franco.