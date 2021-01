La campanya de Reis de Creu Roja Joventut arriba a més de 200 nens i nenes

La campanya de Reis de Creu Roja Joventut arribarà aquest any a 205 nens i nenes del Berguedà, 75 més que l'any passat. Les necessitats d'ajuda s'han disparat el 58% per la crisi econòmica derivada de la pandèmia. Creu Roja Joventut ha ofert joguines educatives, amb valors, no sexistes i no bel·licistes a famílies de tots els municipis del Berguedà, tret de Berga, on la campanya de Reis va a càrrec de Càritas Parroquial.

Les famílies beneficiàries han estat derivades pels Serveis Socials dels ajuntaments i del Consell Comarcal del Berguedà en funció de les necessitats detectades en cada municipi. La campanya ha estat possible gràcies a les donacions de particulars, que han portat joguines noves a les oficines de Creu Roja Berguedà. i també gràcies a les aportacions d'empreses com Serviobres Queralt, que ha fet un donatiu econòmic.

Vuit persones voluntàries de Creu Roja Joventut s'han ocupat de recollir les joguines, classificar-les i organitzar la logística per al repartiment, que es va fer abans de Nadal. Famílies de Gironella i Puig-reig van recollir els paquets en punts de repartiment establerts, i als municipis més petits es va fer un lliurament porta a porta, respectant les mesures de distanciament social i d'higiene. Enguany no s'han pogut organitzar tallers solidaris per finançar la campanya i totes les aportacions s'han fet directament a les oficines de Creu Roja Berguedà.