Les cases rurals del Berguedà salven amb bons números les festes de Nadal

Les cases rurals del Berguedà han registrat unes xifres altes d'ocupació durant les vacances de Nadal malgrat la limitació de mobilitat a l'àmbit comarcal.

Concretament, per Nadal l'ocupació va ser fins i tot un pèl superior a l'habitual, al voltant d'un 60%. El president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, ha destacat que aquesta xifra acostuma a fluctuar bastant cada any, però que generalment se situa entre el 40 i 50%.

Pel que fa a la revetlla de Cap d'Any, l'ocupació de les cases rurals va ser d'un 90%. Normalment, en aquesta data es sol aconseguir el ple. Baños ha justificat aquest petit retrocés pel fet que hi van haver diverses cancel·lacions a última hora. Mentrestant, en el conjunt de les festes nadalenques l'ocupació va ser del 60%.

El president de l'Associació d'Agroturisme ha explicat que el confinament comarcal no ha afectat negativament el sector ja que una de les excepcions per trencar-lo era precisament el desplaçament a hotels i cases rurals. En aquest sentit, Baños ha destacat que la majoria de clients provenien de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, com ja és habitual cada any.

En canvi, pel que fa a les properes setmanes, quan hi haurà en vigor el confinament municipal, Baños ha assenyalat que coincideix amb la temporada baixa a la comarca, i per tant, l'efecte d'aquesta restricció serà molt menor. En canvi, Baños ha recordat que el confinament municipal de caps de setmana sí que va ser perjudicial durant la tardor, en plena època boletaire.

D'altra banda, el president de la Confederació Catalana d'Agroturisme i Turisme Rural (Concatur), Ferran Puig,ha assenyalat en declaracions a l'ACN que es mostra més partidari «d'insistir en els protocols» que d'imposar «més restriccions». «No critiquem les decisions, perquè la situació és difícil de gestionar, però si els efectes», reconeix el president de la confederació de Sagàs, que també qualifica la nova limitació a la mobilitat «d'una mala notícia» pel sector del turisme rural.