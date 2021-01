Berga no acaba a temps les obres del polígon i l'ajuda de la Diputació està en dubte

L'endarreriment en les obres del polígon de la Valldan, que estava previst acabar-les abans del 31 de desembre del 2020, genera l'interrogant de si el seu cost podrà ser cobert íntegrament per la subvenció de la Diputació. L'alcaldessa Montse Venturós va reconèixer en el ple d'aquest mes de gener que, molt probablement, el consistori haurà d'aportar una quantitat de les seves arques municipals, però el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, ha assegurat en declaracions a aquest diari que confien arribar a un acord amb l'administració provincial.

El cost total dels treballs és d'1.2256.120,49 euros, dels quals la Diputació de Barcelona finança prop d'un milió i mig. Però, per tal que aquesta ajuda tingués validesa, les actuacions havien d'estar enllestides abans del 2021, és a dir, com a màxim, el darrer dia del 2020. Aquest termini no s'ha complert i a hores d'ara encara queda acabar l'asfaltatge, tal com va denunciar ahir en la sessió plenària el portaveu de l'oposició, Ferran Aymerich.

El regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, ha justificat el retard per la meteorologia dels últims dies i ha recordat que «l'asfaltat vol unes condicions de més temperatura». A més, Serra ha subratllat que abans del Nadal hi havia més del 90% de les obres executades, i ha afirmat que «amb els calendaris de les empreses no era possible acabar-ho llavors». Malgrat això, l'edil confia poder concloure les obres en poc més d'una setmana i arribar a un acord positiu amb la Diputació.

El projecte consta de tres grans actuacions. En primer lloc, renovar un tram d'uns 500 metres des de l'entrada a la carretera de Solsona fins a l'encreuament amb el camí de Can Ballús. La segona gran actuació és la reurbanització del carrer Germans Farguell. Aquí s'intervé en un tram d'uns 250 metres entre el camí de Can Ballús i el camí de Sant Bartomeu. I la tercera fase del projecte inclou la sectorització de la xarxa d'aigua potable del polígon, el desplegament de la xarxa de distribució d'aigua calenta des de la central de biomassa i la instal·lació d'un nou panell informatiu de leds.