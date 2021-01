L'Ajuntament de Berga reuneix els grups polítics pel futur de la gestió de la residència

L'equip de govern de Berga es reuneix aquest dijous amb la resta de grups municipals del consistori per debatre sobre la gestió de residència Sant Bernabé, segons ha pogut saber aquest diari.

Precisament, ahir es va celebrar una reunió entre l'Ajuntament i el Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat per estudiar la viabilitat de la proposta de l'Ajuntament de cedir la gestió a l'empresa pública Sumar. A la reunió entre ajuntament i responsables d'Economia es va tractar sobre els passos a seguir per tal de poder fer l'encomana a Sumar, ja que l'Ajuntament hauria de fer una aportació de capital a l'empresa gestora que per les limitacions econòmiques no pot fer. Fonts properes a la reunió van indicar que la voluntat és «continuar treballant» per trobar una solució.

De moment, el govern local ha ajornat una compareixença de l'alcaldessa, Montse Venturós, per més endavant.