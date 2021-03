El judici a l'acusat de violar la filla de la seva cosina queda vist per sentència

El fiscal va mantenir ahir la petició de 15 anys de presó per a l'acusat de violar la filla de la seva cosina a Berga. Per la seva banda, el processat va negar els fets i la defensa en va demanar l'absolució.

El cas va quedar vist per sentència després d'un llarg judici, que va començar a les deu del matí i que no es va acabar fins a dos quarts de deu del vespre. La víctima, ara major d'edat, va narrar que des que tenia 11 anys, coincidint amb quan va tenir el primer telèfon mòbil, l'acusat, 19 anys més gran, es va començar a mostrar molt afectuós amb ella i que li enviava nombrosos missatges i li va fer regals.

Més endavant, va dir la noia, li va fer tocaments dues vegades, un cop en un restaurant i un altre cop quan es va quedar a dormir a casa de l'acusat i la seva parella. Pel que fa a les agressions sexuals, va narrar que l'havia penetrat almenys una desena de cops. Va narrar que la majoria de vegades havien produït al domicili familiar, on era habitual que ell es quedés a dormir, i també algun cop en dos domicilis que l'acusat va tenir a Berga. La noia va explicar que tenia problemes per dormir i que era habitual que anés a la cuina per fer una tassa de llet. Aleshores ell li oferia alcohol i marihuana, i després la portava per la força a l'habitació i la forçava. Va explicar que no en va dir res perquè l'acusat li deia que ningú la creuria.

Això va acabar el 2017. La víctima i el processat estaven sols a casa i van arribar els pares d'ella i van trobar l'home, sobre la noia al sofà petonejant-la, segons va narrar la víctima i el seu pare. El pare volia denunciar els fets, però no ho va fer perquè la mare s'hi va oposar. D'aquest episodi, el processat va assegurar que jugaven a la vídeoconsola, que ell estava assentat al sofà i tenia una mà al braç de la noia, estirada, perquè no li agafés el comandament. També va afirmar que a partir d'aquell moment es va començar a distanciar de la noia. També que la va bloquejar a les xarxes socials, ja que ella intentava contactar amb ell amb molta insistència, i que, fins i tot, la noia va demanar a terceres persones que la desbloquegés.

El 2019, per Patum, víctima i acusat van coincidir i, segons diferents testimonis, la noia va tenir una reacció extremadament violenta quan va saber que ell es casaria amb la dona –amb dos fills– que allà l'acompanyava. El 31 d'agost del mateix any, ella va patir una forta crisi, va explicar els fets i els va denunciar davant als Mossos d'Esquadra.

L'acusat va mantenir la seva innocència i va atribuir les acusacions a la «gelosia» que la noia tenia respecte de les seves parelles, i que s'havia sentit «traïda» quan ell va començar a distanciar-se'n. També va afirmar que ella sempre es mostrava molt agressiva respecte les parelles d'ell.

En el judici diferents testimonis també van assegurar que víctima i acusat tenien una relació molt estreta i poc habitual entre cosins. Alguns, fins i tot, havien advertit la mare de la noia, que no hi havia donat més importància.