Berga injectarà prop de 100.000 euros a la residència per fer front al dèficit

El govern de la CUP i ERC de Berga injectarà una quantitat de 97.600 euros a la residència Sant Bernabé per tal de pal·liar el dèficit que pateix el centre. La mesura es portarà a aprovació al ple ordinari d'aquest mes d'abril i, excepte si hi ha una sorpresa, tirarà endavant, ja que les dues forces disposen de majoria.

El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Berga, Marià Miró, ha explicat a Regió7 que s'ha decidit destinar aquesta xifra després del tancament dels comptes del centre de l'any 2019, l'últim abans de la irrupció de la pandèmia de la covid-19, i que ha afectat la residència en tots els àmbits. De fet, cal remarcar que, a dia d'avui, al centre encara estan ingressant nous usuaris després del greu brot que va afectar-lo durant la tardor passada.

Això sí, Miró confia que finalment no s'hagi d'invertir la totalitat d'aquesta quantitat. «La previsió de la xifra és tenint en compte que serà un any normal. Creiem que no s'hauran de destinar tots els diners» aclara l'edil municipal d'Hisenda.

Aquests diners, que no estaven previstos inicialment en el pressupost municipal del 2021, provenen de la partida «Treballs realitzats per altres empreses i professionals». L'edil diu que aquesta partida probablement «no s'acabarà fent servir».

Amb l'absorció de l'Hospital Sant Bernabé per part de la Generalitat, la residència va quedar deslligada del centre sanitari i va passar a ser un organisme autònom de gestió municipal. Tot i això, un cop es va formalitzar el traspàs de l'hospital, l'Ajuntament de Berga va signar un conveni amb el mateix centre per tal que fes costat a la residència en l'àmbit administratiu. El contracte es va prolongar durant quatre mesos, de l'octubre del 2020 al gener del 2021.

Curiosament, aquesta injecció econòmica coincideix amb l'equador del conveni que l'Ajuntament va signar amb l'empresa Sumar perquè assumís la gestió del centre.

Concretament, l'acord al qual es va arribar l' de febrer passat per als propers quatre mesos establia que l'entitat aportava els seus mitjans tècnics pel que fa a la direcció del centre, la gestió de compres de subministrament, manteniment, equipaments informàtics i de telecomunicacions, gestió de personal i assessorament fiscal.

A canvi, Sumar obtindria el 8% dels ingressos de la residència –aproximadament uns 130.000 euros anuals. Tot i això, l'Ajuntament de Berga no es va convertir en soci accionista de l'entitat pública i tampoc es van incorporar treballadors d'aquesta en l'organisme autònom.

A hores d'ara, el consistori berguedà encara no s'ha pronunciat sobre la voluntat o no de prorrogar el conveni, tot i que en l'anunci de l'acord ja va assegurar que la intenció era garantir el «caràcter 100% públic del servei».