Es reactiva la Taula del Consell Comarcal i l'Agència sobre Formació Postobligatòria del Berguedà

El Berguedà ha reactivat la Taula de Treball en Formació Postobligatòria amb un reunió telemàtica celebrada aquest dimecres en la que hi ha participat Araceli Esquerra, consellera d'Ensenyament i Abel Garcia, conseller de Joventut, entre d'altres. La Taula és una aposta del Consell Comarcal del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà per tal de compartir mirades i objectius amb els diferents agents de la comarca, tant de l'àmbit formatiu com laboral, implicats en l'etapa educativa postobligatòria.

La consellera comarcal d'Ensenyament, Araceli Esquerra ha assenyalat que aquesta Taula de Treball es reunirà de forma periòdica un cop cada trimestre i que «estem treballant per tenir més cicles formatius a la comarca».

La reunió esmentada es planteja com un espai de cooperació entre administracions públiques i entitats comarcals. La Taula pretén ser un lloc d'interlocució, que respon a la necessitat d'unificar sota un mateix paraigua la diversitat d'oferta i la demanda formativa del Berguedà. En aquest sentit, cal destacar especialment l'exposició de la proposta del Mapa Formatiu del Berguedà, amb l'objectiu de difondre sota un mateix portal la totalitat de l'oferta formativa postobligatòria de la comarca.

Per altra banda, la Taula també ha de servir per detectar les necessitats formatives que hi ha orientades a l'àmbit laboral del Berguedà, per diversificar i ampliar l'oferta formativa seguint un criteri comú.