Gironella obté per setè any consecutiu el distintiu Infoparticipa

L'Ajuntament de Gironella ha revalidat el segell Infoparticipa per setè any consecutiu, una distinció a la transparència de la pàgina web municipal, aconseguint 46 dels 52 indicadors establerts pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCPP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Enguany el consistori ha obtingut 6 indicadors més que l'any anterior, arribant al 88,46%. Una de les novetats d'aquesta edició és que s'han recuperat els 52 indicadors d'altres anys, dividits en les respostes a 4 preguntes: qui són els representats polítics, com gestionen els recursos col·lectius, com informen de la gestió, quins instruments proporcionen per a la participació ciutadana.

David Saborido, regidor de Govern obert, administració electrònica, comunicació i TIC, explica que aconseguir el segell un any més és una mostra de l'aposta per millorar la transparència i la qualitat de la informació municipal.