La CUP s'excusa per la possible pèrdua de feina de treballadores de l'Ajuntament

Arran d'una denúncia de CGT Berguedà sobre la probable pèrdua del lloc de feina de dues treballadores de l'Ajuntament de Berga, la CUP ha emès un comunicat en el qual atribueix aquesta circumstància «als processos d'estabilització i regularització de les situacions que el conjunt de les administracions està portant a terme gradualment».

El consistori ha obert un concurs públic per a dues places d'Educadores Socials, que actualment estan ocupades per dues persones que tenen una experiència de més de 10 anys al càrrec. El partit recalca que «amb la normativa actual, la fixesa del personal només es pot consolidar amb la superació d'un procés selectiu per a la cobertura definitiva de les places, sense cap altra solució alternativa».

Tot i això, la CUP també expressa el «màxim suport a la lluita legítima de les treballadores de l'administració pública que es troben en situacions irregulars», i assegura que «estem explorant totes les vies possibles per estabilitzar la situació de les treballadores més enllà del procés engegat».

En aquest sentit, la formació destaca que «ens hem posat en contacte amb diferents sindicats i espais col·lectius de lluita per tal de buscar possibles alternatives d'estabilització, i sobretot, per gestionar aquestes situacions per a futurs processos».