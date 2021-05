El teixit empresarial del Berguedà, representat per l’Associació Comarcal d’Empresaris (ACEB), va transmetre en una reunió al conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Ramon Tremosa, la necessitat del territori de disposar de sòl industrial de gran format per a l’atracció de noves activitats i, sobretot, per evitar la deslocalització d’empreses de la comarca que volen créixer.

L’eix principal de la trobada va girar entorn al desenvolupament del polígon d’Olvan. De fet, el conseller va visitar els terrenys del futur sector d’activitats econòmiques, on es va insistir amb la urgència d’executar, com a mínim, la primera fase completa. També es va parlar sobre les necessitats del sector de l’agroturisme, l’hostaleria, el comerç i la metal·lúrgia.

Segons el president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, cal que les empreses del Berguedà puguin tirar endavant els seus projectes de creixement al territori per evitar que hagin de marxar a altres comarques.

A més, va recordar que s’estan perdent oportunitats per a la instal·lació de noves activitats a la comarca per la manca d’aquesta oferta de sòl industrial. En aquest sentit, durant la trobada es van donar a conèixer diferents projectes empresarials reeixits, que van contraposar-se amb les dificultats per créixer d’altres projectes per la manca de parcel·les disponibles a la comarca.

Mentrestant, el conseller Ramon Tremosa va encoratjar el sector econòmic de la comarca a fer molt més visibles i intenses les seves reclamacions i va solidaritzar-se amb la petició dels empresaris de discriminació positiva envers el Berguedà per revertir la desindustrialització. La reunió també va servir per reivindicar la determinació de l’ACEB de formar part del projecte industrial i econòmic en comú de tota la Catalunya Central.

A la trobada, també hi van assistir representants de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà, l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà, la Federació de Comerç del Berguedà i la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central.