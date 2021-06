La suspensió a última hora de la desfilada de comparses no va fer decaure les ganes dels berguedans i berguedanes de gaudir de la jornada de dijous de Corpus, que va portar com a plat estrella del dia la plantada de comparseria davant la Plaça Sant Pere, que es tornarà a repetir diumenge de Corpus.

Centenars de berguedans, majoritàriament famílies amb nens i nenes, es van acostar durant el matí i migdia al punt neuràlgic patumaire per revisitar les figures i poder-se fer unes fotos de record sense les tradicionals empentes d’un salt de Patum.

La totalitat de la imatgeria patumaire, excepte els plens -que no formaven part de la mostra- i les guites, es van col·locar en el lateral esquerre de la plaça, i estaven protegides per un cordó. La guita va ser situada a l’altra banda de la plaça i sense protecció de manera que tothom podia tocar-la i fer-s’hi fotos sense cap limitació. Això va fer que es convertís en el personatge estrella del matí. Van ser munió els infants que s’hi van arrapar mentre els fotografiaven.

La jornada va arrancar tranquil·la a les 10 del matí, un horari poc habitual de celebració durant els dies de Corpus. A mesura que avançava el dia i el rellotge de l’església de Santa Eulàlia descomptava els últims minuts abans de tocar les 12 del migdia, el volum de visitants va augmentar progressivament com si es tractés d’un Corpus normal i en aquella hora hi hagués Patum de Lluïment.

Regulació d’accés

A part de l’arribada de més gent, altres persones que s’havien apropat a la plaça més aviat encara hi romanien, i el personal de seguretat es va veure obligat a regular els accessos, de manera que només podia entrar el mateix nombre de persones que abandonaven el recinte, per tal d’evitar una major concentració de patumaires. Superada la 1 del migdia, el control ja no va ser necessari atès que la tendència es va revertir i la plaça es va anar buidant.

Ajudar a passar el dol

La regidora de Patum de l’Ajuntament de Berga, Roser Valverde, ha explicat a Regió7 que el dispositiu de seguretat que s’hi havia destinat -de més de 20 persones- ja era precisament per evitar grans aglomeracions i «vetllar perquè hi hagués mobilitat de les persones».

D’altra banda, Valverde ha valorat positivament la iniciativa tot i les circumstàncies. «És una imatge molt diferent de la que estem acostumats per Patum però també ajuda a passar una mica el dol de que no n’hi hagi», ha apuntat.

La idea inicial amb que treballava el consistori era que la plantada de la comparseria a la Plaça de Sant Pere només fos diumenge de Corpus de 10 a 2 del migdia, però arran de la suspensió a última hora de la desfilada pel centre de la ciutat va optar per ampliar la proposta també a la jornada d’ahir.

La decisió de no celebrar la desfilada va ser consensuada entre tots els grups polítics del consistori i els caps de colla i membres del Patronat de la Patum en una reunió d’urgència el passat dimarts a la nit davant la possibilitat que es concentressin persones dins del perímetre.