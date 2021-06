La Patum singular sense salts a la plaça que s’està celebrant enguany no suposa un impediment perquè les particularitats de la festa s’escampin pels racons de la ciutat i en diversos àmbits. Per exemple, una part important del sector de la restauració de la ciutat està vivint aquest Corpus d’una forma ben característica a través d’una campanya anomenada «Mossec Patumaire», que permet als berguedans i berguedanes degustar plats i, fins i tot, menús, amb algun sabor o aroma a la festa.

Els 17 establiments de Berga adherits a la iniciativa han ofert durant aquesta setmana en la seva carta un plat, una tapa, unes postres, una beguda, un vermut o quelcom especial que estigui relacionat amb el Corpus: des d’elaboracions fetes amb barreja fins a propostes amb sabors i textures que recordin l’esclat de les espurnes del foc.

Al bar-restaurant La Barana, situat a la mateixa plaça de Sant Pere, fan uns «Pintxos de Patum». La base, com en tot pintxo, és el dau de carn de porc, però la singularitat de la tapa prové de la gran quantitat d’espècies -com pebre vermell picant- i herbes aromàtiques que conté.

De fet, un dels ingredients específics és el vermut Vidalba, presentat el 2018 per la sommelier berguedana Sílvia Culell, i que és format per 17 herbes aromàtiques berguedanes macerades. La denominació de Vidalba tampoc és casualitat, ja que prové de l’herba (Clematis vitalba) amb què es vesteixen els plens de la Patum.

Mentrestant, la barreja ha estat la fórmula utilitzada en la pollastreria El poll bo del Passeig de la Indústria. Com no pot ser d’una altra manera, tenint en compte el tipus d’establiment, el producte principal continua sent el pollastre a l’ast, i, simplement, s’utilitza la tècnica d’empolvorar-lo per afegir-li un toc patumaire. «És cruixent amb gust de barreja», destaca l’encarregat.

D’altra banda, en el restaurant Gretta elaboren una coca patumaire. Conté els mateixos ingredients que la coca de pa casolana que se serveix habitualment a l’establiment, com ara tomàquet, pernil dolç, mozzarella i bacó, però amb una novetat no poc important: és el doble de picant ja que conté bitxo i salsa tabasco. Aquest sabor pretén evocar els clients a les espurnes de foc de la plaça.

La campanya ha estat desenvolupada per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga a partir d’una proposta feta pel grup municipal Junts per Berga. A més, forma part de la campanya inclosa en el Pla de Xoc de Dinamització Comercial de Berga del 2021.