Els consultoris mèdics de l'Alt Berguedà no tindran metge fins el proper 22 de setembre. Només n'hi haurà al CAP de Guardiola. Així ho han anunciat en un comunicat de protesta les poblacions de la zona després que els hi transmitís l'Institut Català de la Slut ara fa unes setmanes. Des de la Generalitat d'argumenta que els professionals han de fer vacances.

Concretament, des d'aquest passat 18 de juliol s'ha passat d'una dotació de 4,5 metges a 1,5. Les poblacions afectades assseguren en el comunicat que "no deixarem de lluitar per tornar a tenir una sanitat justa, visquis on visquis". A més, recorden que "si anem acatant aquestes decisions sense protestar ni fer sentir la nostra veu acabarem sense dispensaris ni servei a la nostra regió sanitària.

D'altra banda, els municipis destaquen que durant els mesos d’estiu es pot passar de 4.500 habitants a més de 15.000 habitants en tota l'àrea. "Cal pensar que és una zona molt turística amb diversos càmpings, cases de colònies, hotels, apartaments i que és la zona del Berguedà amb més campaments d’estiu", manifesten.

També consideren que s'ha utilitzat la pandèmia de la covid-19 per "reformular el sistema sanitari als pobles i deixar-nos sense servei. Tothom va entendre que durant les primeres onades, ens quedéssim en quadre i funcionéssim sota mínims, però ara, en aquests moments, no entenem com podem seguir així", defensen.