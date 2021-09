La vintena edició de l’espectacle «L’11 de setembre i Gironella» del proper dia 10 les roques del Pont Vell serà, com a mínim de forma momentània, la última que se celebra en el format conegut fins al moment. En la roda de premsa de presentació de l’obra d’enguany, l’Ajuntament va anunciar que s’obre un període de reflexió consensuat amb els actors i la direcció per decidir quin ha de ser el futur, juntament amb els vilatans i vilatanes del municipi.

El regidor de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Gironella, Lluís Vall, va apuntar que l’espectacle ha tingut un llarg recorregut en 20 anys i que moltes de les persones de la comarca i de la Catalunya Central ja han tingut l’oportunitat de presenciar-lo. En aquest sentit, va admetre que en els últims anys «el públic ha anat minvant», i va manifestar que «si tot anés sobre rodes no faríem aquest període de reflexió». A més, Vall va afegir que hi ha una sèrie de factors -com les últimes manifestacions per aquestes dates o que encara sigui temporada estival- que dificulten l’organització dels assaigs.

L’edil també va agrair la implicació de totes les persones que van fer néixer el projecte, i va convidar les famílies i persones que hi han participat al llarg dels 20 anys a assistir a la recreació del proper divendres, que l’organització ha qualificat «d’homenatge».

L’espectacle d’aquest any combina canvis i novetats preparades especialment per a l’ocasió i d’altres d’obligades per la covid-19. Maria Caellas, codirectora, va explicar que la part escènica posarà en valor el que ha estat l’obra de teatre al llarg dels anys, «Veus en eco faran de conductores i permetran que els espectadors puguin anar recordant les diverses escenes tenint molt present les emocions i la implicació del poble».

A part de les escenes de text, es mostraran en una pantalla les gravacions de l’última edició, que no es va representar en directe sinó que es va emetre per televisió a causa de la pandèmia. A més, al tram final també es podrà visualitzar un documental en homenatge a aquests 20 anys. «Hi haurà moments per emocionar-se», va apuntar Joan Rigat, l’altre codirector de l’espectacle.

D’altra banda, Rigat va explicar que s’ha reduït el nombre d’actors que interactuaran en una mateixa escena -que seran sis com a màxim- tot i que en alguna altra s’ha intentat agrupar tots els participants complint amb les mesures de seguretat de la covid-19. El codirector també va assenyalar que s’ha intentat evitar la «massificació» en els assaigs i els vestidors. D’altra banda, l’aforament serà d’unes 300 persones, un 50% respecte a abans de la pandèmia.

El pressupost que destina l’Ajuntament per a l’obra, com en les altres edicions, és de 20.000 euros. El regidor Lluís Vall va argumentar que es tracta d’una despesa «molt important» i que «com a servidors públics, hem de buscar que allò que fem tingui més repercussió al municipi». En aquest sentit, l’edil sosté que «tenim la sensació que la càrrega d’impuls recau sempre a l’Ajuntament. Ha de ser el poble qui ha de bolcar-se amb un projecte», va afegir.

Per la seva banda, l’alcalde de la població, David Font, va demanar que «pel simple fet que no es pugui visualitzar a les roques la recreació històrica, la gent no oblidi que hi ha hagut la voluntat d’un poble de tirar-ho endavant».