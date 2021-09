L’Ajuntament de Berga ha organitzat els actes i activitats habituals per la diada Nacional de Catalunya davant el monument de Rafael Casanova Aquests tindran lloc abans que surtin els busos per assistir a la manifestació de Barcelona organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).

La jornada començarà a les 10 del matí amb la hissada d’una estelada a càrrec de la Cobla Pirineu, que enguany compleix el seu cinquantè aniversari. Tot seguit, hi haurà una ofrena floral al monument de Casanova, la lectura institucional del manifest a càrrec de representants del consistori, i el cant dels segadors i una audició de sardanes també de la Cobla Pirineu.

L’ANC de Berga espera omplir uns 6 o 7 autobusos de cara a la manifestació de Barcelona. A més, també es preveu que surtin un o dos autobusos des de Gironella i Puig-reig. En tot cas, la xifra serà clarament inferior a la del 2019, quan entre tota la comarca es van omplir 15 autobusos.