Institucions i entitats del Berguedà s’han conjurat per fer un front comú per la recerca en salut mental. El 19 de desembre d’enguany, se celebra La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio dedicada a recollir diners que es destinaran a investigar sobre patologies mentals habituals. Es calcula que una de cada quatre persones pateix problemes comuns de salut mental com poden ser la depressió, ansietat, trastorn bipolar, esquizofrènia i altres psicosis, trastorns de la personalitat, de la conducta alimentària o addiccions.

Aquest dijous, la consellera comarcal d’Atenció a les Persones, Salut i Polítiques d’Igualtat del Berguedà, Anna Maria Serra, conjuntament amb la primera tinenta d’alcaldia de Berga, Roser Valverde, Rosa Circuns, presidenta de l’Associacio de Familiars i Amics de persones Afectades de Malalties Mentals (Asfam) i representant de la Comissió de Salut Mental del Berguedà, així com membres de la Fundació Privada Horitzó i Trebolmente, han presentat el programa de les activitats que es muntaran al Berguedà per col·laborar activament en aquest campanya.

La comarca impulsa l’anomenada “Marató per la Marató” que tindrà lloc els dies 19, 20 i 21 de novembre al Teatre Municipal de Berga. Aquests dies es faran diferents activitats per recollir fons per aquesta campanya. A hores d’ara ja hi ha confirmades propostes com un recital de poesia en record de l’escriptor berguedà Jordi Cussà, xerrades del també escriptor Mathew Tree i la doctora Rosa Casafont, concerts, taules rodones, activitats esportives o exposicions. La imatge de la “Marató per la Marató” ha estat creada per l’activista en primera persona Imma Muñoz.

l’acte s’ha posat de manifest que els problemes de salut mental són molt freqüents i representen una càrrega personal, familiar i social molt elevada per a les persones i les famílies afectades. D’aquí la necessitat de tenir cura de la salut mental, una necessitat que s’ha fet especialment evident arran de la Covid-19.

La consellera Anna Maria Serra ha convidat “a tota la ciutadania que s’uneixin als actes solidaris que s’organitzaran a tota la comarca”. La consellera ha posat en valor el fet que el Consell Comarcal del Berguedà “portem molts anys treballant per pal·liar les conseqüències derivades de les problemàtiques de salut mental i millor la qualitat de vida de les persones que les pateixen de prop”. Ha recordat l’existència de la Comissió de Salut Mental del Berguedà a través de la qual “treballem de bracet amb les entitats i serveis de salut mental de la comarca per donar visibilitat a la importància de parlar i cuidar la salut mental igual que ho fem amb la salut física”.

Aquesta comissió està formada pels serveis assistencials de les Germanes Hospitalàries, Fundació Privada Horitzó, Asfam, Oficina Tècnica Laboral de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, el Centre de Salut Mental, Infantil i Juvenil d’Althaia i entitats d’activistes que hi participaran a títol personal. Es coordina a través del servei d’Inclusió Social del Consell Comarcal del Berguedà.

Aquesta plataforma treballa en projectes de prevenció de l’estigma i promoció de la salut. Així ha organitzat actes al voltant del Dia Mundial de la Salut Mental, tallers específics com “El comuniquem per la salut mental” adreçat a periodistes per conèixer la salut mental de primera mà i desmuntar perjudicis, la “La Cultura i ment”, un treball amb les biblioteques per estendre llaços i programar activitats comunitàries que parlin de salut mental. Les parelles artístiques que consisteix en la creació d’obres per artistes professionals i amateurs, aquests últims, acostumen a ser persones usuàries dels serveis de salut mental. També el “Treballem amb la Salut Mental” per sensibilitzar els empresaris de la necessitat de no discriminar les persones. També es treballa amb els joves a través de xerrades als centes de secundaria i altres accions amb la comunitat. Totes aquestes accions de lluita contra l’estigma per raons de salut mental s’emmarquen sota el Pla Stop Estigma Berguedà.

Aposta per posar en valor el treball realitzat

La consellera d’Atenció a les Persones, Anna Maria Serra, ha expressat el seu desig que La Marató d’enguany “sigui un èxit com totes les d’edicions que la precedeixen”. La dirigent espera que aquesta activitat “ens ajudi a posar en valor la xarxa d’entitats i professionals dels que disposem i que porten molts anys treballant en aquest àmbit. I sobretot, que permeti augmentar recursos tant en l’àmbit de la recerca, comunitari i de la intervenció socioeducativa”