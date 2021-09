El grup municipal de Junts per Berga demana a l’actual equip de govern del consistori que es redacti un projecte per a poder optar al finançament europeu provinent dels fons Next Generation. Concretament, la formació recorda que es tractaria d'un projecte en matèria de turisme que es podria presentar fins a principis de l'any 2022.

“Són plans d’estímul que han de permetre renovar i projectar recursos turístics a diferents municipis, però especialment a Berga i ja vam deixar escapar la primera convocatòria” afirma el portaveu del grup municipal, Ferran Aymerich.

D'altra banda, la principal força de l'oposició apunta que “aquests fons no es poden desaprofitar i podrien ajudar a desencallar alguns projectes que es troben parats des de fa anys, com és el cas de Queralt o el mateix museu de La Patum”.

"És moment que l’equip de govern premi l’accelerador i generi un consens entre grups polítics, tècnics i agents del territori per liderar un projecte potent i guanyador que ajudi a impulsar la ciutat”, manifesta Aymerich. El portaveu de Junts per Berga recalca també que cal ser "ambiciosos i proactius perquè no estem en situació de renunciar a res, i de trens com aquests, en passen pocs".